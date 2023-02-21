Сирийский сейсмолог Хасан объяснила вспышку в небе над Турцией и Сирией перед землетрясением изменением полей атмосферы

Перед подземными толчками происходит изменение электрического и магнитного полей атмосферы, сообщила директор высшего института сейсмических исследований при университете Дамаска Хала Хасан, комментируя появление фото и видео голубой вспышки в небе перед землетрясением на границе Турции и Сирии.

На видео можно заметить голубое сияние, вслед за которым начинаются подземные толчки. Отмечается, что это явление наблюдали жители сирийской Латакии и приграничных районов Турции. Директор высшего института сейсмических исследований при университете Дамаска Хала Хасан сообщила радиостанции Sham FM, что этому голубому свету нет объяснений, однако отметила, что перед подземными толчками происходит изменение электрического и магнитного полей атмосферы, передает РИА «Новости».

Напомним, в понедельник вечером на границе Сирии и Турции произошло землетрясение. После подземных толчков в турецкой провинции Хатай под завалами вновь оказались люди.

В результате серии землетрясений и нескольких тысяч афтершоков, произошедших на юго-востоке Турции 6 февраля, погибли более 41,1 тыс. человек.

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