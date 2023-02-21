Программа работы СБ ООН: Заседание Совета Безопасности по подрыву «Северных потоков» назначено на 15.00 21 февраля

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21.02.2023, 4:33, Новости дня
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Запрошенное Россией заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по теме диверсий на «Северных потоках» назначено на 15.00 (23.00 мск) вторника, 21 февраля, говорится в программе Совбеза.

После продолжавшихся в течение дня дискуссий по поводу графика встреча назначена на 15.00 (23.00 мск) вторника, 21 февраля. Ожидается, что на голосование может быть вынесен проект российской резолюции о проведении международного расследования взрывов на газопроводах, передает ТАСС.

Обсуждение времени проведения заседания связано с планом мероприятий в ООН, посвященных годовщине специальной военной операции РФ на Украине. Россия предлагала провести заседание СБ ООН по газопроводам 22 февраля в 15.00 (23.00 мск). Однако именно в это время в ООН возобновляет работу спецсессия Генеральной Ассамблеи по Украине, в связи с чем некоторые страны попросили назначить заседание на другое время. В проекте российской резолюции генеральному секретарю ООН предлагается создать независимую международную комиссию юристов, которая займется расследованием.

Ранее Россия представила проект резолюции Совбеза ООН по созданию международной комиссии для расследования диверсий на «Северных потоках». Россия запрашивала проведение Совбеза по ситуации с газопроводами на 22 февраля. Однако в понедельник запланированное на вторник заседание Совета Безопасности ООН по теме взрывов на трубопроводах «Северный поток» было перенесено на неопределенный срок.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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