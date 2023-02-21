Мнение: Священный Союз для охоты на Зверя

Интересный текст с тг-канала Образ Будущего:

“ФРГ, Франция, Нидерланды, Бельгия, Польша, Прибалтика, Румыния, Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания, Испания и Португалия: так выглядит новый союз стран под руководством США, готовящихся к войне с Россией.

(Минус Италия, Австрия и Швейцария).

Военный Союз под руководством Еврокомиссии и евробюрократов был заключен вчера в Мюнхене при посредничестве Блинкена.

Военные действия прямого столкновения планируются на лето 2024 года и будут рассчитаны на 2-3 года, где целью будет оккупация европейской части России и нанесение ударов высокоточным и ТЯО по военным объектам в ЦФО и Сибири и Зауралья.

Для этого в ближайшие шесть месяцев сделают апгрейд Генсека НАТО с популиста-финансиста до профессионала-ястреба, заведут спецслужбы ФРГ и Франции под «пять глаз» с центром в Великобритании, а также усилят работу с внутриевропейским диссидентством периода 2022 года.

В случае, если Эрдоган присоединится к этому союзу, Блинкен гарантировал ему финансирование восстановительных мероприятий после землетрясения и переизбрание в мае. Россия и Беларусь рассматриваются как единый военный соперник. С июня Израиль начнёт спецоперацию по скрытому вывозу 700 тысяч евреев из Российской Федерации. Также осенью начнётся череда разрывов дипломатических отношений с Россией.

Параллельно уже заявлено о военном трибунале, скоро будет объявлено, что он коснется 145 человек из высшего военно-политического руководства России” (ОБРАЗ БУДУЩЕГО).

Занятно и складно изложено, неясны два момента: во-первых, если военный союз, то почему такое дальнее планирование – аж на лето 2024 года? А эти полтора года что этот “союз” будет делать – в носу ковырять? Нет, с такими “паузами” дела не делаются.

И второе – настолько большой и разношерстный союз не может возникнуть “просто так”, “в рабочем порядке”. Для столь мощного объединения должен быть какой-то очень серьезный повод – какое-то, скорее всего, “преступление против человечества”. Впрочем, вполне возможно, что Россия как раз где-то в ближайшее время такой повод и предоставит – Путин в таких случаях не подводит. В принципе, у РФ сейчас горизонт возможностей сжался почти в точку, спастись нельзя – но можно сделать что-то совсем омерзительное, чтобы уже никому не отмыться никогда. “Утопиться в нужнике”, фигурально выражаясь.

Если так – то можно сказать, что всё идёт по плану. В ад.