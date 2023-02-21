American Conservative – вера Запада в победу Украины угасает с каждым днём

Высокомерные заявления западных политиков о победах Украины, звучавшие большую часть 2022 года, уступили место более встревоженной и даже пессимистичной риторике. Как пишет автор The American Conservative, надежды Вашингтона на достижение чего-то, похожего на победу, или на то, чтобы хотя бы частично вернуть колоссальные американские инвестиции в Украину, с каждым месяцем становятся всё более тусклыми, а американские союзники и противники всё яснее видят, что Белый дом, зациклившийся на опасно размытой концепции полной победы над Россией, загоняет себя в угол.



AP

Конфликт на Украине стремительно приближается к годовой отметке. Владимир Зеленский назвал ситуацию на фронте «тяжёлой», а Алексей Арестович, который до недавнего времени был одним из главных советников украинского президента, высказался более прямолинейно: «Я сейчас неофициальное лицо уже, могу говорить всё что хочу. Если все думают, что мы гарантированно выиграем конфликт, то очень непохоже».

Как считает исследователь и аналитик, специализирующийся на вопросах национальной безопасности и международных отношений, Марк Эпископос, эти мрачные вести, возможно, станут неожиданностью для большинства жителей Запада, которым в течение последних 11 месяцев настойчиво внушали, что Украина одерживает победу. Однако те, кто внимательно следил за развитием этого конфликта с самого начала, уже ясно видят, что что-то изменилось: высокомерные заявления, звучавшие большую часть 2022 года, уступили место более встревоженной и даже пессимистичной риторике.

Как отмечает эксперт в статье для The American Conservative, в ходе январской конференции на авиабазе Рамштайн министр обороны США Ллойд Остин признал, что у Украины осталось лишь небольшое «окно возможностей» для проведения эффективного контрнаступления.

«Понимаете, у нас здесь есть окно возможностей — между текущим моментом и началом весны, — когда украинцы могут начать свою операцию, своё контрнаступление. Времени мало, и нам придётся собрать все необходимые средства», — заявил он.

Антироссийская коалиция западных стран сталкивается с серьёзными проблемами в своих попытках собрать достаточное количество средств, чтобы помочь Украине. Об этом свидетельствуют всё более панические заявления высокопоставленных политиков.

«Если в ближайшие недели мы не отправим на Украину военную технику, Путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится», — заявил в интервью Le Figaro президент Польши Анджей Дуда.

«Я, пожалуй, рискну и скажу очевидное: это предостережение не похоже на публичные заявления людей, уверенных в скорой победе Украины. То есть время уже не просто не на стороне украинцев. Теперь нам говорят, что, если мы не примем радикальные меры, Киев может пасть в течение всего нескольких недель», — пишет Эпископос.

Он отмечает, что западные столицы поспешили принять тактические победы Украины за прочное стратегическое преимущество. Они неправильно истолковали причины слабых результатов РФ на ранних этапах конфликта, которые были связаны скорее с ошибочными политическими предпосылками Москвы, чем с её способностью вести боевые действия. Кроме того, западные столицы сильно недооценили устойчивый военно-промышленный потенциал России.

Однако основная тяжесть последствий этих серьёзных ошибок в суждениях легла на плечи украинского народа. Вооружённые силы Украины понесли огромные потери, украинская экономика за минувший год сократилась более чем на 30%, и страна столкнулась с кризисом депопуляции катастрофических масштабов.

«Говорить о том, что именно так и выглядит победа, можно, только если вы полностью игнорируете ужасающие человеческие жертвы того самого народа, который мы должны были спасти. Сколько ещё месяцев такой «победы» Украина сможет выдержать?» — задаётся вопросом автор материала.

В итоге надежды Вашингтона на достижение чего-то, похожего на победу, или на то, чтобы хотя бы частично вернуть колоссальные американские инвестиции в Украину, с каждым месяцем становятся всё более тусклыми, а американские союзники и противники всё яснее видят, что Белый дом, зациклившийся на опасно размытой концепции полной победы над Россией, загоняет себя в угол. Теперь, когда конфликт приближается к своей ужасной развязке, администрация Байдена столкнётся с необходимостью принимать весьма болезненные решения по своей украинской стратегии. Ей придется постараться сделать то немногое, что ещё можно сделать, не доводя риск катастрофической эскалации до опасно высокого уровня.