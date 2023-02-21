 

Танцевал и смеялся: бросившего Заворотнюк Чернышева застукали с другой

21.02.2023, 3:45, Разное
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Супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев долгое время не попадался на глаза представителям СМИ. Но это и понятно: он разрывается между воспитанием маленькой дочери и работой буквально на износ.

А иначе и не получится: некоторое время назад Анастасию Заворотнюк положили в клинику. Многие уверены, что сделано это было для того, чтобы обеспечить онкобольной актрисе большее количество ухода. Но теперь Петру Чернышеву приходится еще больше времени проводить в разъездах, а еще оплачивать бесконечные счета.

К счастью, Татьяна Навка постаралась помочь мужу Анастасии Заворотнюк:
доверила ему поставить новую шоу-программу “Байки русской балалайки”, которую откатают на ледовом катке “Московских сезонов”. А пока работа над шоу еще не началась, фигуристы отправились на Манежную площадь, чтобы привлечь внимание публики.

В своем блоге Татьяна Навка опубликовала видео, на котором был заметен Петр Чернышев. Получается, что временно бросившего Анастасию Заворотнюк мужа застукали с другой. Да еще и в более менее хорошем настроении, что не могло не порадовать поклонников звездной пары.

И, пусть из-под шапки Петра Чернышева и торчали спутанные волосы, а под глазами залегли глубокие тени, рядом с Татьяной Навкой он танцевал и практически смеялся. Пусть и совсем недолго, ведь продюсер вскоре перевела камеру с мужа Анастасии Заворотнюк на ледовую площадку и окруживших ее посетителей.


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