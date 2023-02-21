Министерство иностранных дел Германии не рекомендовало гражданам ФРГ совершать поездки в Россию

Министерство иностранных дел Германии предостерегло от поездок в Россию и призвало находящихся в РФ граждан ФРГ соблюдать осторожность в ближайшие дни, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства ФРГ.

В заявлении МИД Германии говорится, что поездки в Российскую Федерацию не рекомендуются. В то же время МИД ФРГ предостерег от поездок в граничащие с Украиной города, в частности, в Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов и Краснодар, передает ТАСС.

Во внешнеполитическом ведомстве ФРГ выступили с утверждением, что в период с 20 по 26 февраля 2023 года правительство РФ планирует провести ряд мероприятий, включая праздничные дни 23 и 24 февраля. В МИД Германии призвали граждан ФРГ быть особенно бдительными и осторожными, избегать большого скопления людей.

Ранее в Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ обратили внимание, что обращение посольства США к американцам с призывом покинуть Россию опубликовано на фоне информации Службы внешней разведки РФ (СВР) о подготовке США диверсий на российской территории.

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