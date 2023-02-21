Замглавы МИД Польши Вавжик сообщил о прибытии в республику с визитом президента США Байдена

Президент Соединенных Штатов Джо Байден прибыл с визитом в Польшу, сообщил Польскому агентству печати заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик.

Польское телевидение транслировало прибытие поезда на вокзал города Пшемысль на польско-украинской границе, заявляя, что этим поездом Байден приехал с Украины. Телеканалу не удалось заснять выходящего из поезда президента США. Телезрители смогли увидеть только колонну автомобилей, отправившуюся в аэропорт польского города Жешув в Ясенке, где ждал самолет, которым обычно путешествует вице-президент США или члены Конгресса. Предполагается, что этот самолет доставит Байдена в Варшаву, передает ТАСС.

В плане визита Байдена на вторник значится встреча с польским лидером Анджеем Дудой в Варшаве, а вечером того же дня выступление с речью на территории Королевского замка в историческом центре столицы Польши. В среду запланирована встреча Байдена с лидерами стран «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония), а также генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и сотрудниками посольства Соединенных Штатов в Варшаве.

Накануне Байден совершил необъявленный заранее визит в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Байден прибыл в Киев на поезде из Польши и таким же путем вернулся назад. Поездка готовилась с соблюдением строжайшей секретности.

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