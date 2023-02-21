 

Fox News: При взрыве на металлургическом заводе в американском городе Бедфорд в штате Огайо пострадали 13 человек

21.02.2023, 3:10, Новости дня
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При взрыве на металлургическом заводе в американском городе Бедфорд в штате Огайо пострадали 13 человек, сообщило местное отделение телеканала Fox News.

По имеющимся у телеканала данным, взрыв произошел в понедельник на металлургическом заводе компании Schumann & Co., производящей сплавы меди. К тушению начавшегося из-за взрыва пожара подключили бригады из нескольких населенных пунктов. По словам пожарных, все пострадавшие были доставлены в больницу, состояние по меньшей мере одного из пострадавших оценивается как критическое. Жители американского города Бедфорд в штате Огайо жалуются на дым и запах горящей нефти, передает ТАСС.

Напомним также, в начале февраля в американском штате Огайо с рельсов сошел поезд с токсичными веществами, некоторые цистерны с химикатами загорелись и взорвались, в результате в атмосферу попали опасные вещества. Москва обвинила Вашингтон в замалчивании крупнейшей техногенной катастрофы, которая несет угрозу экологии, жизни и здоровью людей. Инцидент назвали «Чернобылем в Огайо».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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