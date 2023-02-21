В моде снова джинсы со стразами: особенности самой трендовой тенденции нулевых в 2023 году

Начало 2000-х в мире моды было просто удивительной эпохой. Несмотря на то что стиль того времени не всегда сегодня описывается как модный и эффектный, все же есть некоторые модные тенденции, которые могут понравиться.

Одним из самых популярных нарядов начала 2000-х, которые сейчас возвращаются, являются джинсы со стразами. Этот наряд отличается гламурным блеском, именно поэтому можно легко выделиться в толпе. Вот какими будут модные интерпретации этого тренда в 2023 году.

Блестящие завитки

Вне зависимости от дизайна камешков можно сделать свой внешний вид просто ослепительным, подобрав красивые и модные джинсы.

Кристаллы расположены так, что они визуально помогают создать красивую линию завитков. Они могут быть как на одной штанине, так и на обоих. Это помогает привнести в образ игривую и юношескую энергию.

Джинсы с сиянием звезд

Есть что-то действительно волшебное и успокаивающее в том, чтобы смотреть на абсолютно черное небо, наполненное сияющими звездами.

Именно поэтому черные джинсы, покрытые мелкими блестящими кристаллами, помогут создать просто обворожительный эффект.

Сияющие карманы

Когда выбираете джинсы с камнями, то это совсем не значит, что брюки должны быть покрыты стразами сверху и донизу.

Иногда все, что нужно, чтобы получить просто превосходный и сияющий эффект, так это сверкающие карманы. Это поможет выглядеть стильно, эффектно и при этом не переборщить с блеском.

Состаренные и сияющие

Чтобы выглядеть стильно, эффектно и притягательно, стоит выбрать джинсы с потертостями или же выполненные в винтажном стиле. Это позволит выглядеть просто ослепительно, особенно если украсить штаны красивыми стразами. Таким образом можно сочетать два тренда начала 2000-х в одном образе.

Бахрома со стразами

Каждый раз, когда думаете о ношении одежды с бахромой, стоит подумать о том, чтобы дополнить ее красивыми стразами. Это выглядит очень интересно.

Бахрома обычно делается из рваной ткани, которая замысловато свисает с нарядов. Такой наряд станет модным заявлением.

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Ряды страз

Чтобы выглядеть просто ослепительно и эффектно, можно выбрать джинсы с драгоценными камнями или же кристаллами, расположенными в ряд. Брюки, покрытые четкими рядами страз, просто идеально сочетаются с совершенно любым верхом и помогут создать более гламурный или же довольно утонченный образ.

Блестящие расклешенные брюки

Ношение расклешенных джинсов было модным трендом в конце 60-х и 70-х годах. Затем эта модная тенденция снова вернулась в конце 2000-х.

Расклешенные брюки, покрытые сверкающими драгоценными камнями, позволяют выглядеть просто ослепительно.

Красивые лодыжки

Иногда все, что нужно, чтобы заявить о себе, – просто подчеркнуть красивые лодыжки. Если джинсы имеют бахрому внизу штанин и покрыты кристаллами, то это точно привлечет внимание.

Чтобы выглядеть еще более стильно и привлекательно, стоит надеть обувь на высоких каблуках.

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Сверкающие кресты

Ношение джинсов, покрытых символами, имеющими какое-то значение, является отличным решением. Стоит выбрать брюки с крестами.

Блестящие джинсы

Если стремитесь к созданию красивого и яркого образа, это просто идеальное решение. Простые синие джинсы выглядит невероятно.

Отлично смотрятся такие штаны вместе с яркой отделкой в виде страз. Чем крупнее будут камни, тем более смелым и блестящим будет внешний вид.

Джинсовые шорты со стразами

Если носите короткие шорты, то тем самым визуально удлиняете ноги и привлекаете к ним внимание. Это особенно актуально в весенний и летний сезон. Можно сделать шорты еще более особенными и добавить немного шика при помощи страз и бахромы на талии.

Вырез в виде сверкающего сердца

Вырезы в последнее время пользуются огромной популярностью. Многие знаменитости предпочитают этот стиль. Интересно будут смотреться джинсы с вырезом в форме сердца, который красиво декорирован блестящими камнями.

Разноцветные кристаллы

Очень интересно и стильно смотрятся наряды, украшенные разноцветными кристаллами. Это позволит добавить образу нотку оригинальности и притягательности.

Ослепительный верх и низ

Можно визуально удлинить ноги в зависимости от расположения камней на джинсах. В таком случае камни должны располагаться сверху около талии, а также снизу у лодыжек. Это создаст иллюзию более длинных и стройных ног.

Великолепные джинсы с ромбовидным узором, покрытым красивыми камнями, помогут выглядеть шикарно и утонченно.