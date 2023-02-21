 

ERR – в 2022 году Эстония закупила больше боеприпасов, чем за предыдущие 30 лет

21.02.2023, 2:27, Разное
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Силы обороны Эстонии в прошлом году получили на вооружение 400 гранатомётов Carl-Gustav с боеприпасами на сумму €25 миллионов и шесть самоходных артиллерийских установок на сумму €18 млн. Кроме того, Эстония закупила штурмовые винтовки, наземный транспорт, а также средства связи и воздушного наблюдения и различные боеприпасы, включая противотанковые снаряды и зенитные ракеты. В итоге общий объём закупок за 2022 год превысил статистику за предыдущие 30 лет, пишет ERR.


AP

В прошлом году Эстония закупила в два раза больше боеприпасов, чем за последние 30 лет, вместе взятые, пишет ERR. В частности, в 2022 году на вооружение Сил обороны Эстонии поступило 400 гранатометов Carl-Gustav с боеприпасами на сумму €25 миллионов и шесть самоходных артиллерийских установок на сумму €18 млн.

Кроме того, эстонские военные получили новые штурмовые винтовки, наземные транспортные средства и связанную с ними технику, а также снаряжение для военнослужащих, различные средства связи и воздушного наблюдения на общую сумму €83 млн. Как сообщается в статье, ещё €100 миллионов было потрачено на поставки боеприпасов разного калибра, включая противотанковые снаряды и зенитные ракеты типа «Мистраль».

Что касается других крупных оборонных проектов, на стадии закупки или подготовки к закупке также находится приобретение средств ПВО средней дальности совместно с Латвией. Кроме того, Эстония планирует получить бронетехнику, новые корабли, полевые госпитали и боеприпасы для ПВО в рамках совместного проекта с Францией, поясняется в статье.

Крупные поставки в военной сфере, реализация которых ожидается в ближайшие несколько лет, включают инвестиции в размере €70 миллионов для обеспечения средств ПВО малой дальности. Кроме того, ещё €100 миллионов планируется вложить в береговую оборону, плюс €54 миллионов — в самоходные артиллерийские установки.

И около €200 миллионов будет потрачено на реактивные системы залпового огня модели HIMARS и боеприпасы к ним, пишет ERR. Закупка HIMARS и ударных беспилотников позволит Силам обороны Эстонии поражать цели, расположенные на удалении до 300 км, отмечается в статье.

По статистике, крупнейшими партнёрами Эстонии по оборонным закупкам в настоящий момент являются Соединённые Штаты — на их долю приходится около 19% от общего объёма. За США следуют такие страны, как Франция — 12%, Израиль — 9%, Польша — 8%, а также Южная Корея. Собственный вклад Эстонии в поставках вооружений составляет около 23%, поясняет ERR. 


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