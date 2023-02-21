 

“С мыслями надо собраться”: коллеги прощаются с ушедшей Ахеджаковой

21.02.2023, 2:22, Разное
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Лия Ахеджакова – настоящая легенда театра “Современник”, на сцене которого выступала более полувека. Но теперь на актрису обрушился шквал негатива из-за позиции, которую многие не поняли, ведь она пошла против своей родины. В итоге в театр стали писать разгневанные люди, а также сотрудники столичного департамента культуры.

От руководства требовали исключить актрису из репертуара “Современника”. Так и случилось. Сейчас народная артистка Российской Федерации находится в смятении. Она считает, что с ней обошлись абсолютно несправедливо. Однако, ее мучает вопрос о том, как ей поступить дальше. С одной стороны Лия Ахеджакова думает об уходе по собственному желанию, а с другой стороны хочет остаться, чтобы ее там и без ролей терпели. “С мыслями надо собраться — подавать ли мне заявление об уходе. Или, наоборот, — пусть мучаются в “Современнике””, — мечется актриса.

Пока коллеги по цеху прощаются с ушедшей со сцены звездой, Станислав Садальский решил “помочь” артистке сделать выбор, устроив голосование на своей странице в соцсетях. В итоге пользователи решили судьбу актрисы так: 52.8% считают, что ей нужно покидать театр, а 47.2% опрошенных порекомендовали остаться. Смотря на результаты опроса, приходит понимание, что большинство зрителей готовы попрощаться со звездой “Иронии судьбы”.


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