 

Где быстрее всего раскупают “вторичку”

21.02.2023, 2:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С начала года предложение готовых квартир в столице в среднем сократилось на 4%, достигнув к февралю 46,2 тыс. лотов.

Больше всего лотов – более 6 тыс. – представлено в центральных районах города. Более 5 тыс. лотов экспонируется на западе города, а также в САО и ЮЗАО.

Сильнее всего за месяц – на 6% – сократился объем “вторички” на локальных рынках северо-востока и востока Москвы.

Стоимость квартир в продаже за месяц не изменилась ни в одном из округов. Большинство лотов продолжают продаваться со скидкой, средний размер которой сейчас составляет 8%.

Самые низкие цены на готовое жилье зафиксированы в ЮВАО – 253 тыс. рублей за кв. м. Практически во всех округах средняя цена “квадрата” ниже 300 тыс. рублей. Исключение традиционно составляют ЦАО (539 тыс. рублей) и ЗАО (326 тыс. рублей за кв. м).


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01.23 / Скандалы: Как украинский олигарх с яхтой Z пошёл против Зеленского

31.03.21 / Скандалы: Из иноагентов в Госдуму

01.07.21 / Для пляжа и прогулки: как расписать кроссовки и кеды своими руками

29.07.21 / Новый закон позволит проводить митинги исключительно в ночное время

12.05.22 / Деятельность человека привела к исчезновению насекомых

07.10.21 / Скандалы: Феномен карьеры Марины Раковой

15.09.20 / Внутри метеорита ученые обнаружили следы внеземной жизни

02.04.22 / Мнение: Шкала

06.02.22 / Названы признаки рака кишечника при посещении туалета

06.11.22 / Избавит от пигментации, морщин и даже прыщей: почему так полезен йогурт для здоровья кожи, и как использовать его в домашнем уходе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика