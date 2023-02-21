А говорили, что в их лице оскорбляют власть

Избивавшие осужденного начальник карельской колонии и его зам получили по семь лет.

В Петрозаводском городском суде завершился уголовный процесс над бывшим руководителем карельской колонии строгого режима № 9 Иваном Савельевым и его заместителем Иваном Ковалевым. Судья Александр Мерков признал их виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и приговорил обоих к семи годам лишения свободы. Правда, приговор еще не вступил в законную силу, а адвокаты осужденных уже заявили о намерении его обжаловать.

Уголовное дело против бывшего руководства «девятки», как называют эту колонию в Петрозаводске, Следственный комитет возбудил еще в 2019 году. Поводом для расследования послужило видео с избиением одного из осужденных, слитое в соцсети. На этом видео, которое было снято пятью годами ранее, двое человек в форме сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний издевались над мужчиной, одетым в черную робу заключенного. Его завели в комнату с решеткой, где стали бить руками и ногами. После этого в комнату зашел еще один человек в форме ФСИН, и все находившиеся в ней люди покинули помещение.

Скандальное видео было размещено на анонимном канале «Говори Правду» в YouTube, после чего ссылку на него опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» адвокат из Петрозаводска Роман Масалев.

Он опознал в избивавших заключенного сотрудниках ФСИН начальника исправительной колонии № 9 Ивана Савельева и его заместителя Ивана Ковалева, которые на момент съемки занимали должности замначальника и старшего оперуполномоченного соответственно.

Видеозапись из «девятки» попала в СМИ, а издевавшихся над осужденным руководителей колонии узнали также карельская журналистка Алла Константинова (признана властями РФ «иноагентом»), которая готовила материал о пытках в местах лишения свободы, и еще несколько человек, отбывавших наказание в ИК-9.

Бывший руководителем карельской колонии строгого режима № 9 Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев. Фото: соцсети

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко пообещал уволить сотрудников колонии, запечатленных на видео, а в Карелию была отправлена служебная проверка. Однако и Савельев, и Ковалев были уволены со службы не сразу: на время проверки бывшего начальника «девятки» перевели руководить больницей ФСИН в карельском Медвежьегорске, а его зама — в одну из колоний Сегежи.

Примечательно, что сам Савельев поначалу пытался обвинить журналистов, рассказавших о пытках в ИК-9, в клевете и оскорблении представителей власти, но Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по заявлению руководителя колонии.

Как удалось выяснить следствию, избитым заключенным оказался 45-летний житель Таджикистана Абдували Насруллоев. В 2012 году он был осужден в Москве по части 3 статьи 228 Уголовного кодекса РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере» и получил восемь лет колонии строгого режима. Отбывать наказание гражданина Насруллоева отправили в карельскую «девятку», где он не раз попадал в штрафной изолятор.

Во время судебного процесса гособвинение запросило для бывших руководителей колонии № 9 по восемь с половиной лет лишения свободы. Но оба подсудимых, которые до оглашения приговора находились под запретом определенных действий, похоже, не верили в возможность реального срока. Они пришли в суд без вещей и были взяты под стражу прямо в зале заседаний.

Валерий Поташов

Петрозаводск

—