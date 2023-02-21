Константинов: Мировое сообщество фактически уже признало Крым в составе Россия

Крым фактически признан мировым сообществом российским, вопрос его принадлежности уже не обсуждается, сообщил глава комиссии Совета законодателей по вопросам интеграции новых территорий, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

В своем Telegram-канале он написал, что «за девять лет в мировом сообществе Крым фактически признан российским».

В эфире крымско-татарского телеканала «Миллет» Константинов добавил, что юридическое признание Крыма и новых регионов в составе РФ «мало что значит, потому что мы живем в диктате прецедентного права», передает ТАСС.

После государственного переворота в Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. Указом президента РФ Владимира Путина от 17 марта 2014 года Крым был признан суверенным и независимым государством. 18 марта Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ.

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