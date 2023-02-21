 

В Москве откроются выставки «Украина. На переломах эпох» и «Герои спецоперации»

21.02.2023, 1:45, Новости дня
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Организаторы выставки «Украина. На переломах эпох» запускают ее продолжение – новый экспозиционный проект «Герои спецоперации». Открытие состоится в среду в историческом парке «Россия – Моя история» в Москве.

После открытия состоится большой просветительский марафон «Знание о защитниках». В цифровом мультимедиаформате выставка о героях сегодняшних событий будет представлена впервые. Университет Синергия и Российское общество «Знание», объединив мультимедиатехнологии выставок «Россия – моя история» и архивных материалов, подготовили экспозицию о павших и живых героях спецоперации, говорится на сайте «Россия – моя история».

Решение о подготовке нового проекта было принято в связи с популярностью и запросом посетителей проекта «Украина. На переломах эпох». В ноябре первый релиз экспозиции посетил президент РФ Владимир Путин, который дал высокую оценку проекту.

Большая часть материалов выставки разархивирована и переведена в мультимедиаформу. Впервые показаны 16 современных украинских учебников, фотохроника, карты, плакаты и архивные документы. Экспозицию дополнили интерактивные объекты, инсталляции и «кинозалы» с видеохроникой и фильмами, созданными специально к выставке. С момента проведения выставки в Манеже зал героев СВО расширен до семи пространств с историями и подвигами военнослужащих и погибших.

Выставка была представлена в 24 регионах страны и оказалась чрезвычайно востребованной: за три недели в Москве ее посетили свыше 55 100 человек, в их числе более 20 300 школьников и студентов, проведено более 1500 экскурсий для 11 604 посетителей. Посетителями экспозиции, высоко оценившими проект, стали гости из Италии, Японии, Армении, Германии, Белоруссии, Китая, Казахстана, ЛНР и ДНР.

«Материалы выставки «Украина. На переломах эпох» уже в стадии подготовки к интеграции в образовательные курсы российских школ. К сентябрю планируется запуск обновленной программы в нескольких регионах России», – отметил организатор выставки – член Общественной палаты РФ Иван Есин.

Книга отзывов, содержащая более 500 страниц в столице, тысячи отзывов в регионах проведения сформировали актуальный запрос на востребованность продолжения выставки. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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