 

В Москве откроются выставки «Украина. На переломах эпох» и «Герои спецоперации»

21.02.2023, 1:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Организаторы выставки «Украина. На переломах эпох» запускают ее продолжение – новый экспозиционный проект «Герои спецоперации». Открытие состоится в среду в историческом парке «Россия – Моя история» в Москве.

После открытия состоится большой просветительский марафон «Знание о защитниках». В цифровом мультимедиаформате выставка о героях сегодняшних событий будет представлена впервые. Университет Синергия и Российское общество «Знание», объединив мультимедиатехнологии выставок «Россия – моя история» и архивных материалов, подготовили экспозицию о павших и живых героях спецоперации, говорится на сайте «Россия – моя история».

Решение о подготовке нового проекта было принято в связи с популярностью и запросом посетителей проекта «Украина. На переломах эпох». В ноябре первый релиз экспозиции посетил президент РФ Владимир Путин, который дал высокую оценку проекту.

Большая часть материалов выставки разархивирована и переведена в мультимедиаформу. Впервые показаны 16 современных украинских учебников, фотохроника, карты, плакаты и архивные документы. Экспозицию дополнили интерактивные объекты, инсталляции и «кинозалы» с видеохроникой и фильмами, созданными специально к выставке. С момента проведения выставки в Манеже зал героев СВО расширен до семи пространств с историями и подвигами военнослужащих и погибших.

Выставка была представлена в 24 регионах страны и оказалась чрезвычайно востребованной: за три недели в Москве ее посетили свыше 55 100 человек, в их числе более 20 300 школьников и студентов, проведено более 1500 экскурсий для 11 604 посетителей. Посетителями экспозиции, высоко оценившими проект, стали гости из Италии, Японии, Армении, Германии, Белоруссии, Китая, Казахстана, ЛНР и ДНР.

«Материалы выставки «Украина. На переломах эпох» уже в стадии подготовки к интеграции в образовательные курсы российских школ. К сентябрю планируется запуск обновленной программы в нескольких регионах России», – отметил организатор выставки – член Общественной палаты РФ Иван Есин.

Книга отзывов, содержащая более 500 страниц в столице, тысячи отзывов в регионах проведения сформировали актуальный запрос на востребованность продолжения выставки. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07.20 / В Хабаровске прошло ночное шествие в поддержку арестованного губернатора

18.10.21 / Apple представила новый MacBook Pro и AirPods 3

02.05.21 / “Как же я долго ждал эту Пасху”. Навальный признался, что стал верующим

03.04.21 / Kia вывела на тесты прототип кроссовера Kia Sportage нового поколения

23.12.21 / Началась большая пресс-конференция Путина

08.07.21 / Во Львове впервые провели гинекологическую операцию с помощью робота Da Vinci

14.05.21 / Dagens Nyheter разузнала, как шведское командование собирается создать военные проблемы для России

13.06.21 / Худеющая Могилевская похвасталась результатами диеты

07.10.20 / Изобретатель “пенальти черпачком” Паненка попал в реанимацию с коронавирусом

12.03.21 / От домашнего ареста до пожизненного. Кто из мировых лидеров оказывался под следствием и почему. Список

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика