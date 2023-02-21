 

Боррель заявил, что десятый пакет санкций против России вступит в силу к 24 февраля

21.02.2023, 1:45, Новости дня
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Десятый пакет санкций Евросоюза против РФ вступит в силу к 24 февраля, несмотря на препятствия в его обсуждении, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Боррель отметил, что ЕС находится на пути одобрения санкций. По его словам, они будут одобрены в ближайшие часы или дни, до 24 февраля в любом случае. «Препятствия, которые остаются, будут преодолены. Это приверженность министров. Я уверен, что мы введем санкции до конца недели», – сказал он, передает ТАСС.

В четверг страны Евросоюза не смогли согласовать десятый пакет санкций против РФ из-за каучука

Ранее Боррель заявил, что в рамках десятого пакета санкций в список включат сто новых фигурантов и расширят торговые ограничения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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