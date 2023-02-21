Кардиганы никогда не выходят из моды, но этой весной мы будем носить укороченные модели: как их стилизовать в своем образе

Кардиганы никогда не выходят из моды, а стилизовать этот предмет одежды довольно просто. С наступлением теплых дней совсем необязательно расставаться с кардиганами. Они считаются идеальной одеждой для зимы и осени, но их вполне можно приспособить для весны и лета.

Кардиганы – универсальная одежда. Они представлены многочисленными моделями, которые отличаются по длине, толщине, цвету, узору. Любимый кардиган можно надевать в течение всего года.

Существуют разные способы носить кардиган. Например, его можно накинуть на плечи для создания элегантного образа или надеть полностью застегнутым поверх футболки. Кардиган — это великолепный наряд и для бранча, и вечернего выхода. Чтобы этот предмет одежды находился в центре внимания и выглядел привлекательно, нужно научиться правильно его сочетать. Он легко комбинируется с любыми вещами. Вот несколько вариантов ношения кардиганов предстоящей весной. Кстати, в 2023 году в моде будут укороченные модели.

С макси-юбкой

Стилисты предлагают застегивать кардиган всего на одну пуговицу. Этот прием способен полностью преобразить наряд. Того же эффекта можно добиться при застегивании его на две или три пуговицы.

Ярко-зеленый кардиган хорошо сочетается с шикарной розовой макси-юбкой. Оборки вдоль выреза и полочек привлекают внимание к верхней части наряда. Если застегнуть его на пару пуговиц, останется открытым небольшой участок тела. Можно создать собственный образ с любимой макси-юбкой и кардиганом.

Повседневный образ

Макси-юбки не всем приходятся по душе. Тогда с кардиганом можно надеть брюки. Модель в тонкую полоску в сочетании с коричневым кардиганом идеально подходит для городских прогулок. Наряд хорошо сочетается с лоферами и черными солнцезащитными очками. Образ получается весьма дерзким и позволяет продемонстрировать пирсинг.

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Кардиган с завязками спереди

Прием застегивания кардигана на одну или две пуговицы можно применить для кардигана с завязками спереди. Модель синего цвета в сочетании с джинсами идеально подходит для кофе. Дополнить образ можно серьгами или изящным ожерельем.

Кардиган поверх рубашки на пуговицах

Чтобы создать непринужденный образ, можно надеть короткий кардиган поверх полосатой рубашки на пуговицах. Надевая вместе несколько вещей, важно убедиться, что они относятся к одной цветовой группе. Например, белая футболка, полосатая рубашка на пуговицах и серый кардиган отлично дополняют друг друга. Кроме того, рубашка и кардиган, застегнутые на одну пуговицу, позволяют увидеть, что находится под ними. Джинсы превращают классический образ в более повседневный.

Черный наряд всегда выигрывает

Нет ничего более стильного, чем полностью черный наряд. Длинная черная атласная рубашка и черный кардиган идеальны для свидания. Элегантный наряд отлично сочетается с гладким пучком, массивными золотыми серьгами-кольцами и золотым ожерельем. Если застегнуть кардиган на одну пуговицу, образ приобретает озорную нотку. Если нужен более повседневный наряд для вечеринки, можно заменить большие кольца на маленькие, надеть черные брюки и добавить под кардиган майку.

Кардиган и кожаные брюки

Кожаные брюки навсегда вошли в моду, так почему бы не сочетать с ними свой любимый кардиган? Можно использовать лайфхак с одной пуговицей при комбинировании его с кожаными брюками, и тогда образ получится весьма пикантным. Чтобы заявить о себе, можно подобрать кардиган с отделкой яркого розового или желтого цвета. Этот винтажный кардиган с розовыми акцентами по нижнему краю рукавов, горловине, полочкам и низу изделия смотрится великолепно. Кроме того, разные материалы кардигана и брюк контрастируют друг с другом и создают идеальный парижский стиль.