 

Ребенку 7 лет! Отплясывающая под похабщину от Инстасамки дочь Бородиной шокировала народ

21.02.2023, 0:57, Разное
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Звезда “Дома-2” была в браке не один раз, однако так и не обрела женское счастье. Бывшие подарили ей двух прекрасных дочерей – Марусю и Теону. Конечно, воспитание наследниц после неудачных отношений легло на плечи Ксении Бородиной, однако ее методы не всегда приходятся по вкусу публике.

За что только не ругали телеведущую поклонники. Как-то раз ей досталось за чересчур вульгарной образ еще совсем малышки Маруси, однажды публику не устроило то, чем питаются кровинушки звезды… А теперь народ шокировало поведение младшенькой Теоны, которой, на минуточку, всего 7 лет!

Ксения Бородина решила развлечься с наследницами и снять забавный ролик для социальных сетей. Правда, выбор образа и песни получился довольно странным. Звезда нарядила малышку Тею в розовую шубу, накрасила губы красным и включила песню Инстасамки, творчество которой многие считают похабщиной и из-за этого даже запрещают ее концерты в России. Но теледива, кажется, считает иначе.

“Это я в Дубае, я ща отдыхаю. Да, я так богата, и я это не скрываю”, – открывает рот под эти слова Теона, видимо, зная слова.

Собственно, под этот “шедевр” и отплясывала девочка, а звездная мамочка заливалась смехом за кадром. Лишь старшенькая Маруся состроила смущенное выражение лица, как будто понимая, как это выглядит. Шокированные пользователи на просторах Интернета уже критикуют Ксению Бородину: мол, странные методы воспитания детей она выбирает.


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