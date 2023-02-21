 

Захарий Серповидец: что нельзя делать 21 февраля

21.02.2023, 0:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

21 февраля православные вспоминают Захария Серповидеца, который считается одним из 12 малых ветхозаветных пророков. О житие святого мало что известно. Скорее всего он жил творил на рубеже шестого и пятого веков до нашей эры. Труды пророка легли в основу Нового Завета, в котором содержится более сорока отсылок к словам святого.

В ветхозаветном труде “Книга пророка Захария” святой описал последние земные дни Иисуса Христа от входа в Иерусалим до распятия. Он также предсказал предательство Спасителя со стороны апостола Иуды. Считалось, что святой видел пророческие сны – в одном из них свиток принял форму серпа – отсюда и пошло прозвище Серповидец.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 21 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

В день памяти пророка Захария нельзя точить и вообще использовать острые предметы. На Руси верили, что острое может притянуть нечистую силу. Поэтому и все операции, в том числе, стоматологические рекомендуется отменить 21 февраля. Кроме того, не следует громка кричать, чтобы не испортить настроение домовому. Если он рассердится, то впустит в дом злых духов, чье присутствие обязательно приведет к ссоре.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

Сегодня принято соблюдать традиционный однодневный пост. Наши предки в православный праздник отказывались от мяса, молочных продуктов и яиц. Также считалось правильным пойти утром в храм и помолиться святому о хорошем урожае или достатке в доме. Кстати, если утро 21 февраля было очень холодным, значит, согласно народной примете, весна придет рано.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07.22 / Le Monde – председательство в ЕС лишило чешских дипломатов отпуска и определённости

07.02.22 / Визит губернатора Беглова не уменьшил очереди в поликлиниках Пушкинского района

20.06.21 / Дети будут в восторге. Как заменить конфеты на ягоды в карамели (подходит для любого сезона)

24.09.22 / Прокремлевский обозреватель Global Times – США используют заседания Генассамблеи ООН для опасной борьбы против России

14.01.23 / Сдавайте недвижимость!

10.03.22 / Променял Глаголеву на любовницу, воспитал чужую дочь: как живет сбежавший в США Нахапетов

18.08.22 / Подмосковные врачи спасли пациентку с иголкой в желудке

03.10.22 / Княгиня Шарлен выехала за пределы Монако одна впервые после продолжительной болезни

11.03.22 / Мнение: Коротко о разном. 11.03.2022

16.07.22 / «Выстрелили себе в лёгкое, а теперь задыхаемся» — Орбан раскритиковал антироссийские санкции ЕС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика