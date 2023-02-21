Боррель: ЕС изучает возможность отправить в Молдавию миссию по безопасности

Совет Евросоюза изучает возможность отправления в Молдавию миссии в рамках своей общей политики безопасности и обороны, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи глав МИД стран сообщества.

«Мы изучаем возможность отправки в Молдавию в рамках нашей общей политики безопасности и обороны миссии, которая должна поддержать нашего кандидата (на вступление в Евросоюз – прим. ВЗГЛЯД) и повысить его устойчивость к внешнему вмешательству и дестабилизирующим усилиям. Они очень страдают от этой дестабилизации, и мы должны помочь им в этой ситуации», – отметил Боррель, передает ТАСС.

Согласно определению таких миссий внешнеполитической службой ЕС, они могут быть как гражданскими, так и военными.

Ранее молдавский президент Майя Санду заявила, что Молдавия должна стать частью ЕС в ближайшие годы, до конца этого десятилетия.

Напомним, главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня прошлого года предоставили Украине и Молдавии статусы кандидатов на вступление в ЕС. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсудившей необходимость проведения реформ в различных областях.

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