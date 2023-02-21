 

Боррель: ЕС изучает возможность отправить в Молдавию миссию по безопасности

21.02.2023, 0:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Совет Евросоюза изучает возможность отправления в Молдавию миссии в рамках своей общей политики безопасности и обороны, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи глав МИД стран сообщества.

«Мы изучаем возможность отправки в Молдавию в рамках нашей общей политики безопасности и обороны миссии, которая должна поддержать нашего кандидата (на вступление в Евросоюз – прим. ВЗГЛЯД) и повысить его устойчивость к внешнему вмешательству и дестабилизирующим усилиям. Они очень страдают от этой дестабилизации, и мы должны помочь им в этой ситуации», – отметил Боррель, передает ТАСС.

Согласно определению таких миссий внешнеполитической службой ЕС, они могут быть как гражданскими, так и военными.

Ранее молдавский президент Майя Санду заявила, что Молдавия должна стать частью ЕС в ближайшие годы, до конца этого десятилетия.

Напомним, главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня прошлого года предоставили Украине и Молдавии статусы кандидатов на вступление в ЕС. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсудившей необходимость проведения реформ в различных областях.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.12.21 / В Украине за сутки подтвердили менее 3 тыс. новых случаев COVID-19

19.08.22 / Конкурс мастерской управления «Сенеж» на «Тавриде.АРТ» определил новых участников

03.06.21 / Постпред РФ при ЕС сравнил односторонние санкции с пандемией

12.12.21 / Арестович: Первое, что сделала РФ, когда зашла на Донбасс, – сделала тюрьму-пыточную. Иначе просто не умеет

13.09.20 / МВД отчиталось о работе в единый день голосования

23.12.21 / Вице-президент Турции сдал положительный тест на COVID-19

11.04.21 / В Ленобласти двое юношей избили и подожгли подростка

25.12.21 / “Ой, извини, Адель!” Виктория Бекхэм умилила сеть рождественским домашним видео с мужем

29.11.20 / Житель Чернигова угнал такси и погиб в ДТП, спасаясь от погони

25.07.20 / Спрятал в бензобаках. Гражданин Украины пытался вывезти в Румынию янтарь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика