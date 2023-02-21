Программа работы СБ ООН: Заседание Совета Безопасности по подрыву «Северных потоков» перенесено на неопределенный срок

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21.02.2023, 0:50, Новости дня
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Запланированное на вторник заседание Совета Безопасности ООН по теме взрывов на трубопроводах «Северный поток» перенесено на неопределенный срок, следует из обновленной программы работы Совета Безопасности ООН, распространенной секретариатом всемирной организации.

Источник во всемирной организации подтвердил, что обсуждение сроков проведения встречи возобновилось, новая дата заседания СБ ООН по теме взрывов на трубопроводах «Северный поток» уточняется, передает ТАСС.

Как утверждается, сложности при определении сроков связаны с большой активностью в штаб-квартире ООН на этой неделе из-за мероприятий, связанных с годовщиной начала специальной военной операции РФ на Украине.

Ранее в ООН назвали время проведения заседания Совета Безопасности всемирной организации по диверсии на газопроводах «Северный поток».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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