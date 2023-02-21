 

Профессор Стамбульского университета Туйсуз предупредил о возможности новых землетрясений в Турции

21.02.2023, 0:50, Новости дня
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Произошедшее в понедельник в турецкой провинции Хатай землетрясение не является афтершоком, стоит ожидать новых подземных толчков, в зоне риска провинции по обе стороны от разлома, в том числе Бингель и Адана, сообщил геолог, профессор Стамбульского университета Окан Туйсуз.

Турецкий профессор отметил в эфире телеканала NTV, что первое землетрясение в Кахраманмараше обнажило разлом, который теперь отчетливо виден на поверхности – он идет от Кахраманмараша до Антакьи в провинции Хатай и продолжается далее в Средиземном море. Геолог выразил уверенность, что раз мы сейчас увидели активность такой силы на линии этого разлома, то стоит ожидать ее продолжения. Профессор предупредил, что в зоне риска турецкие провинции с обеих сторон от разлома, в том числе Бингель, Адана, а также регионы в Восточном Средиземноморье, передает ТАСС.

Туйсуз уверен, что произошедшее в понедельник в турецкой провинции Хатай землетрясение не является афтершоком после подземных толчков в Кахраманмараше, а является самостоятельным, которое спровоцировано произошедшим ранее раскрытием разлома в этом регионе. Эксперт уверен, что существует вероятность повторения крупных толчков.

Напомним, в понедельник вечером на границе Сирии и Турции произошло землетрясение магнитудой 6,3. После подземных толчков в турецкой провинции Хатай обрушились новые дома, под завалами вновь оказались люди.

В результате серии землетрясений и нескольких тысяч афтершоков, произошедших на юго-востоке Турции 6 февраля, погибли более 41,1 тыс. человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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