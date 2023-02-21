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Под Петербургом есть «секретная» железная дорога. Ее связывают с президентом и его друзьями.

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Под Петербургом в пяти минутах пешей ходьбы от железнодорожной станции «69-й километр» вдруг появилась еще одна железнодорожная станция, маленькая и малозаметная. Все как положено: два пути, направление на Санкт-Петербург, направление на Приозерск. В коттеджном городке, от которого тоже пешком пять минут ходьбы до «69-го километра», пока не видели, чтобы тут останавливались электрички. Многие недоумевали, зачем нужна новая станция в двух шагах от старой. А на днях два издания, на которые мы не можем ссылаться, потому что оба внесены российскими властями в реестр «нежелательных», рассказали о трех похожих «секретных» железнодорожных платформах, построенных возле трех резиденций Владимира Путина — рядом с Валдаем, Ново-Огаревом и Бочаровым Ручьем. И о «секретной» железной дороге, ведущей к ним. Там, если верить «нежелательным» изданиям, президент Путин ездит в особом бронированном поезде. Поезд якобы принадлежит компании «Гранд Сервис Экспресс», подконтрольной семье Ковальчуков.

Внезапно выросшая под Петербургом станция называется «Игора». Так же, как и все в этих краях. Коттеджи рядом с ней — «корпоративный поселок» банка «Россия», тоже подконтрольного семье Ковальчуков. Как уже писала «Новая», младший из братьев Ковальчуков, совладелец банка Юрий Валентинович, построил тут всесезонный курорт «Игора», горнолыжную трассу «Игора», ледовый дворец «Игора», автодром «Игора». На последнем, кстати, в 2023 году планировался этап «Формулы-1», но после 24 февраля 2022-го больше не планируется. К комплексу «Игора» относится и усадьба под названием «Загородная среда», которая, как тут говорят, бдительно охраняется «специальными» охранниками.

Юрий Ковальчук. Фото: rbc.ru

В РФ есть пять регионов, где железных дорог нет совсем. Это республики Тыва и Алтай, Ненецкий автономный округ, Камчатка, Чукотка и Магадан. Со многими крупными городами нет ни пассажирского, ни вообще какого-либо железнодорожного сообщения. В Якутске сообщение должно было появиться после строительства моста через реку Лену в 2010 году. Пришлось отменить, потому что в 2014-м нужнее оказался мост через Керченский пролив. Рядом с Норильском есть только грузовые железнодорожные пути, но и они с остальной сетью российских дорог не соединены. В Альметьевске, крупном промышленном городе Татарстана, есть только грузовые железнодорожные ветки, принадлежащие заводам.

Есть железная дорога на Сахалине. Ее начали строить японцы в 1905 году, после Русско-японской войны. За те 40 лет, пока южная часть острова оставалась частью Японии, там было построено 700 километров путей и еще 70-километровая узкоколейка. После вхождения Сахалина в состав СССР (1945 год) японскую колею 1067 мм сначала использовали как есть, а потом все-таки переделали под советский стандарт 1520 мм. К 1991 году протяженность путей увеличилась на 300 километров.

Горнолыжный курорт «Игора». Фото: Юрий Белинский / ИТАР-ТАСС

В Туве строительство железной дороги было начато в 2011 году. Проект оценивали в 100 млрд рублей. Предполагалось, что дорога пройдет между городами Кызыл и Курагино и свяжет Туву с Красноярским краем. Планировалось строительство 411 километров. Из них был проложен 1 (один) километр рельсов от Кызыла.

Дорогу на Крайнем Севере, «до выхода к Баренцеву морю» президент Путин поручил правительству спроектировать в январе 2022 года, за месяц до начала спецоперации. Когда начнется строительство — неизвестно. Но в августе 2022-го президент анонсировал строительство новых железнодорожных путей на другом конце РФ — к портам Черного и Азовского морей.

В РФ разработана «Стратегия развития железнодорожного транспорта РФ до 2030 года», она была утверждена в 2008-м правительством премьер-министра Путина. В документе подчеркнута важность железных дорог «для устойчивого социально-экономического развития России, повышения мобильности населения и оптимизации товародвижения, укрепления экономического суверенитета, национальной безопасности и обороноспособности страны». И описано, как в два этапа, сначала к 2015-му, а потом к 2030-му этот вид транспорта будет модернизирован.

В марте 2022 года финны прекратили эксплуатацию «Аллегро» и просто списали поезда. Фото: AP/TASS

На первом этапе, в частности, были совместно с компанией Siemens запущены высокоскоростные поезда «Сапсан» и пригородные «Ласточки». Между Петербургом и Хельсинки начал курсировать скоростной поезд «Аллегро», который Российские железные дороги эксплуатировали совместно с финской Suomen Valtion Rautatiet (VR). В марте 2022 года финны прекратили эксплуатацию «Аллегро» и просто списали поезда, а фирма Siemens отказалась поставлять запчасти для «Сапсанов» и «Ласточек».

Ирина Тумакова

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