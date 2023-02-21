 

Мнение: Два обращения

21.02.2023, 0:45, Разное
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Пишут, что президент США 21 февраля  во время визита в Польшу  выступит с обращением к россиянам и президенту России.

Но и президент России  выступит с посланием. И тоже 21 февраля.

Об обращении президент США Джо Байдена к Владимиру Путину и россиянам во время визита в Польшу, сообщил официальный представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

Дословно: «Вы услышите в речи президента сообщения, которые, найдут отклик у наших союзников и партнеров. И я подозреваю, что вы услышите, как он обращается к Путину, а также к русскому народу».

Зачем Байдену это обращение? Неужели президенту США не доложили, что большинство россиян знать не знает английский язык? Впрочем, русский язык на Западе тоже мало кто знает, так что и послание Путина мало кто поймет. Впрочем, оно и адресовано россиянам.А на Западе понимающие русский, дума, уже и так догадываются, что может произнести президент России.

А те, кто понимает английский, тоже, скорей всего,  догадываются, что скажет Байден. И обращение это, видимо, будет  адресовано все-таки не Путину и россиянам, а к Европе и США.

На снимке: президенты США и России в Женеве, 16 июля 2021 года, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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