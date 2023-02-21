Мнение: Два обращения

Пишут, что президент США 21 февраля во время визита в Польшу выступит с обращением к россиянам и президенту России.

Но и президент России выступит с посланием. И тоже 21 февраля.

Об обращении президент США Джо Байдена к Владимиру Путину и россиянам во время визита в Польшу, сообщил официальный представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

Дословно: «Вы услышите в речи президента сообщения, которые, найдут отклик у наших союзников и партнеров. И я подозреваю, что вы услышите, как он обращается к Путину, а также к русскому народу».

Зачем Байдену это обращение? Неужели президенту США не доложили, что большинство россиян знать не знает английский язык? Впрочем, русский язык на Западе тоже мало кто знает, так что и послание Путина мало кто поймет. Впрочем, оно и адресовано россиянам.А на Западе понимающие русский, дума, уже и так догадываются, что может произнести президент России.

А те, кто понимает английский, тоже, скорей всего, догадываются, что скажет Байден. И обращение это, видимо, будет адресовано все-таки не Путину и россиянам, а к Европе и США.

На снимке: президенты США и России в Женеве, 16 июля 2021 года, фотография отсюда

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