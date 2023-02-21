Скандалы: Живущая по соседству с дочками Беглова родственница Порошенко возглавила «Манеж»

Новым руководителем Центрального выставочного зала «Манеж» в Санкт- Петербурге стала родственница бывшего президента Украины Петра Порошенко — Анна Ялова

Она получила должность согласно решению вице-губернатора Бориса Пиотровского. Кроме того, как выяснили СМИ, женщина живет по соседству с дочерями градоначальника Александра Беглова.

Сообщается, что информация о родственных связях Яловой с Порошенко появилась в 2018 году. Тогда стало известно, что сын экс-президента Украины женился на ее сестре Юлии. Причем Анна уже тогда работала заместителем директора ЦВЗ «Манеж», который подведомствен Комитету по культуре. Данный факт вызвал широкий резонанс на Украине.

Петр Порошенко, как напомнили журналисты, является ключевым спонсором и покровителем неонацистской группировки «Правый сектор»* (признана экстремистской и запрещена в России).

СМИ отмечают, что и сам Борис Пиотровский отметился в не слишком патриотичной истории. Ранее он призывал горожан покупать последний альбом рок-музыканта Оззи Озборна, как оказалось, выпущенный в поддержку ВСУ.

Кроме того, выяснилось, что Ялова живет по соседству с двумя официальными дочерями градоначальника. Эти сведения «всплыли», когда на портале Единой информационной системы в сфере закупок журналисты обнаружили единственный госконтракт , заключенный с Анной, как с индивидуальным предпринимателем. Издание « Хроники.Media » в ноябре прошлого года также писало, что в элитном ЖК на Парадной улице владеют тремя квартирами дочери Беглова Юлия Белова и Ольга Кудряшова.

Отмечается, что соответствующими сделками занималась Белова, у которой есть статус нотариуса.

Таким образом, вероятность знакомства Яловой с семьей Беглова более чем возможна. Этим можно объяснить ее назначение в «Манеже», несмотря на резонансное родство с Порошенко, а также молчание губернатора Санкт-Петербурга после того, как этот факт был уставлен.

*- организация признана экстремистской и запрещена в России

Марина Малахова