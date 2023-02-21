Часы – это больше, чем отсчитывающий время аксессуар: как их интегрировать в свой стиль

Наверняка у вас есть самый любимый аксессуар, который вы надеваете чаще остальных. Это может быть элегантное ожерелье или стильная пара сережек. Некоторые предпочитают тратить деньги на новомодную пару солнцезащитных очков, чтобы пополнить свою и без того обширную коллекцию.

Но в последнее время часы выходят на новый виток популярности. Часы – это не просто необходимость и удобство, это еще и превосходное дополнение к любому образу. И не стоит полагать, что в век мобильных телефонов часы будут смотреться старомодно в вашем образе. Напротив, вы не только подчеркнете ваши знания в области моды, но и выведете на новый уровень вашу статусность.

Как выбрать стильные часы

Выбирая часы, вы должны руководствоваться тем, что они полноценная часть вашего образа, а не то изделие, которое будет просто скромно прятаться под длинным рукавом пиджака или свитера. Более того, часы можно сочетать не только с повседневной или деловой одеждой, но и с остальными аксессуарами.

Если вы выбираете часы серебристого цвета, сочетайте их с монохромным черным нарядом или черной блузой. Если вы наденете однотонный наряд, это поможет вашим часам быть более заметными, а стиль сделать классическим и роскошным.

Золотые часы легче стилизовать, потому что вы можете придать своему образу с их помощью официальный или повседневный вид. Часы можно носить даже поверх свитера или пальто. Это позволит добавить нотку роскоши. Для того чтобы часы смотрелись органично в образе, сочетайте их металл с другими украшениями.

А вот если выбрать часы на кожаном ремешке и с цветным циферблатом, можно будет связать ваш аксессуар еще и с яркими предметами гардероба, например даже с сапогами.

Следите за тенденциями

Часовые тренды тоже меняются, и происходит это довольно быстро. Однако можно выбрать такой аксессуар, который можно будет носить длительное время. Для того чтобы ваш аксессуар быстро не вышел из моды, выберите такую модель, цвет которой будет глубоким и благородным. Это позволит добавить красок вашему стилю.

В данном случае речь идет о часах изумрудного или рубинового цвета, которые будут выглядеть эффектно. Хотя эта тенденция и не является новой, она используется, независимо от новых веяний. Что касается металла, можно утверждать, что золотые часы доминируют над серебряными. Если вы хотите что-то выбрать, наверняка среди золотых изделий моделей окажется больше.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Действительно, золото более популярно при выборе часов, но нет ни одной причины по которой вы не могли бы смешивать два металла. Часы из металлов двух цветов становятся все более популярными в последнее время.

Такой аксессуар способен подчеркнуть вашу любовь к золоту и серебру одновременно.

Монохромность

Если вы не хотите, чтобы часы в вашем образе были незаметными, их следует сочетать с нарядом. Например, серебристые часы в сочетании с темной одеждой будет легче заметить, чем с яркой. Если вы только недавно приобрели часы, такой подход позволит привлечь внимание к вашему новому аксессуару, а вам – в полной мере насладиться его использованием.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Большой размер

Если вы достаточно смелы, самое время приобрести часы большого размера. Они сделают ваш образ изысканным и элегантным, подчеркнув ваш смелый характер. Используйте этот трюк, если собираетесь посетить собеседование. Специалисты утверждают, что такой незначительный аксессуар, как часы, способен помочь вам получить новую работу. Это верно хотя бы даже потому, что это указывает на вашу пунктуальность, что ценит каждый работодатель без исключения. В любом случае, если вам нужно маленькое чудо на интервью, почему бы им не воспользоваться?

Если вы не хотите собирать целую коллекцию часов, возможно, стоит приобрести всего одни, но такие, которые сразу же выделят вас из толпы. Речь идет о часах ультраярких оттенков. Даже если ваш наряд будет монохромным, яркая цветовая гамма часов – это все что нужно, чтобы выглядеть так, будто вы приложили массу усилий к созданию эффектного стиля.

Розовое золото

Это настоящая находка для девушек и парней, которые предпочитают золото, но хотят чего-то более современного. Чем более холодным является оттенок кожи, тем более розовый оттенок часов следует выбирать. Если же оттенок вашей кожи теплый, выберите часы из розового золота, в оттенке которого будет преобладать больше желтого.