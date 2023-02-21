Серьги-хагги всегда в моде, но этой весной особенно: как стилизовать трендовые “обнимашки” в сезоне-2023

Серьги-“обнимашки” выглядят так же мило, как и звучит их название. Это украшение еще называется серьгами-хагги и представляет собой небольшие обручи, которые облегают мочку уха. В ношении такой аксессуар очень удобен, он имеет шарнирные или рычажные застежки.

Дополнительным преимуществом этих украшений является то, что нет угрозы потерять заднюю часть сережек. Помимо прочего, серьги хагги очень легкие, поэтому идеально подойдут для тех, у кого чувствительные мочки ушей, или если вы не хотите носить тяжелые серьги, растягивающие мочки. Поскольку эти украшения почти невесомые, их легко носить в течение длительного времени. Эти сережки можно взять с собой в путешествие.

Более сложный дизайн

Большинство пар сережек-хагги представляют собой простые металлические обручи. Но если вы хотите подобрать более сложный фасон, можете выбрать нечто подобное. Здесь пара звеньев соединена между собой, что удлиняет серьги и делает их похожими на цепочку. Это отличный способ создать новый стиль, не покупая несколько пар, и при этом соответствовать моде.

Отличное сочетание с другими серьгами

Поскольку серьги-“обнимашки” очень маленькие и имеют простой дизайн, их можно сочетать с другими серьгами. Если у вас несколько пирсингов в одном ухе, серьги-хагги можно использовать с другими аксессуарами. Они будут хорошо смотреться как с кольцами, так и с гвоздиками, что позволит вам создать индивидуальный образ.

Добавьте шарма

Продемонстрируйте свою индивидуальность, добавив очарование “обнимашкам”. Просто проденьте брелок в кольцо серьги, прежде чем надеть ее. Вы можете использовать самые разные подвески, которые подходят к одной паре. Это исключит необходимость приобретать несколько сережек, чтобы получить разные образы.

Добавьте цвета

Серьги обычно изготавливаются из золота или серебра. Но существует множество дизайнов с покрытием в виде эмали, что позволяет получить цветные аксессуары, отлично сочетающиеся с яркой одеждой. Такие серьги хоть и довольно просто выглядят, но смотрятся элегантно и стильно. Серьги-хагги могут стать частью минималистичного образа с добавлением некоторого количества цвета.

Добавьте мерцание

Серьги-“обнимашки” с драгоценными камнями – отличная идея для создания индивидуального образа. Это позволит добавить вам больше блеска. Такие аксессуары превосходно смотрятся сами по себе, но их легко можно сочетать и с другими украшениями.

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Геометричные

Иногда один простой элемент может оказать огромное влияние для создание непревзойденного образа. Вместо того чтобы искать классические серьги-“обнимашки”, поищите те, что выглядят немного необычно. Они могут иметь определенную текстуру или форму.

Сочетайте с массивными серьгами

Серьги-“обнимашки” хоть и довольно милые, но чаще всего они очень маленькие, чтобы быть эффектными. Если вы хотите выглядеть смелее, вденьте в одно из отверстий мочки массивное украшение, а в остальные – серьги-хагги, которые станут скромным дополнением.

Используйте контрасты

Не бойтесь играть цветами, если ваш образ и без того очень яркий, чтобы дополнять его цветными серьгами. К розовой трикотажной блузе со спущенными плечами вы можете надеть серьги-хагги с эмалевой подвеской в виде бабочек. От других аксессуаров тоже отказываться не стоит. Пусть это будет, например, золотая цепочка и жемчужное ожерелье.

Добавьте разнообразие

Если вы пришли в магазин и не смогли решиться, в сторону каких сережек-хагги сделать выбор, почему бы не купить их все? Тогда вы сможете создавать настоящие полноценные комплекты украшений, которые будут привлекать внимание к вашему образу. Не бойтесь при этом соединять в одном образе фианиты, эмалевые подвески и даже зеленый топаз.