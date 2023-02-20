Отказались – Личное мнение

Пока известная Меган Маркл ещё думает о том, прибыть ей на коронацию свёкра Карла или всё-таки проигнорировать мероприятие, у певицы Адель и певца Эда Ширана никаких сомнений тут нет.

Они отказались.

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Карл, чуть ли не лично включивший этих исполнителей в список, вне себя. Впрочем, он часто такой, если вы помните историю с ручкой.

В Букингемском дворце тоже неспокойно — вопят.

Ну, как — неспокойно вопят? Там восприняли отказ Адель и Ширана как оскорбление. Да как вообще посмели?!

Если бы на дворе был какой-нибудь год 1350-й, то за такое исполнителей посадили бы, как минимум, в Тауэр.

А сейчас говорят: оскорбили. Бесплатно, наверное, позвали, потому что посчитали, что это такая честь — выступить на коронации.

Но мировые звёзды так почему-то не думают. Вот ещё, делать нечего — тащиться на коронацию. Вон, Спайс Гёлз забытые всеми пусть выступают. Именно тот формат: бывшие звёзды для устаревшего мероприятия.

А тем, кто в обойме, это всё точно не нужно.

Смех смехом, но у меня складывается впечатление, что в этом их Букингемском дворце словно забыли, какой сейчас год. Напомню — 2023-й, в котором королями и коронациями интересуются примерно так же, как филателией.

Нет, ну кому-то интересно, наверное, но Адель точно туда не заманишь.

Меган, дорогая моя, делать нечего — если ты не приедешь к Карлу на праздник, то на коронации начнёт вонять нафталином. Помнишь, как Рону Уизли мама прислала на бал балахон? Ну, вот что-то такое и будет.

Как вы считаете, сможет звёздная актриса Маркл исправить планируемую скукотищу? Вы бы поехали, если бы вас позвали бесплатно?

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