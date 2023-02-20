 

Моравецкий – Варшава просит усилить американский контингент для защиты от «русского мира»

20.02.2023, 23:40, Разное
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Сейчас наступил критический момент в истории Европы, предупредил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, всем нужно сообща защищаться от «русского мира» и предпринимать всевозможные усилия по присоединению Украины к ЕС и НАТО, чтобы она окончательно не стала буферной страной. Варшава, в свою очередь, намерена добиваться увеличения американского контингента у себя на постоянной основе, пишет Polsat News.


AP

«Мы хотим, чтобы присутствие сил США в Польше было более постоянным», — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он добавил, что польские власти уже находятся в процессе обсуждения этого вопроса с администрацией президента Джо Байдена. Также поднимается тема увеличения их численности. 

Хотя польский премьер полагает, что страны НАТО защищены от угрозы потенциальной российской агрессии, необходимо сделать ставку на обеспечение стабильности в странах вокруг НАТО и на включение Украины в состав НАТО и ЕС. По его словам, если этого не случится, то Украина навсегда останется буферной зоной. 

Моравецкий также признал, что в ходе предстоящего визита американского президента в Варшаву он ожидает сильного подтверждения стойкости и совместных усилий на пути к победе над Россией на Украине. «Вместо того чтобы говорить, как это делают некоторые западноевропейские политики, что РФ не может победить в этой войне, а Украина не может быть побеждена, нам нужно несколько изменить парадигму. И мы должны сказать: Украина должна победить, а РФ должна быть побеждена. И я верю в то, что слова президента Байдена убедят всю Европу в том, что США поддерживают нас в этой борьбе за свободу и мир», — подчеркнул он. 

Премьер-министр Польши объяснил, что не в состоянии себе представить, что в случае победы РФ мир и стабильность на континенте будут возможны. Он уверен, что природа РФ заключается в том, чтобы завоёвывать другие страны — и она это делает при помощи идеи «русского мира». «Именно поэтому это такой критический момент в нашей истории», — предупредил он. По его словам, переговоры между двумя сторонами конфликта возможны, но исключительно на условиях Украины. 


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