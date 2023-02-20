 

В Кузбассе вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку

20.02.2023, 23:35, Разное
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В Кузбассе вертолет совершил аварийную посадку в районе Междуреченска. Ми-8 вынуждено сел в районе горы Топхан, сообщает “Царьград”.

На борту частного вертолета находились 10 человек. В результате случившегося один пассажир погиб, состояние остальных пока не известно, передает телеканал “360”.

По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело. “По данному факту… возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека)”, – цитирует RT ведомство.


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