Прибытие главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И в Россию ожидается во вторник
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Прибытие главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, экс-главы МИД Китая, члена Политбюро Ван И в Россию ожидается во вторник, 21 февраля, сообщил близкий к организации визита источник.
По словам источника, прибытие Ван И в Россию ожидается во вторник, передает ТАСС.
Ранее в Кремле не исключили вероятности встречи президента РФ Владимира Путина с главой канцелярии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И в Москве.
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