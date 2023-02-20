Прибытие главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И в Россию ожидается во вторник

Прибытие главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, экс-главы МИД Китая, члена Политбюро Ван И в Россию ожидается во вторник, 21 февраля, сообщил близкий к организации визита источник.

По словам источника, прибытие Ван И в Россию ожидается во вторник, передает ТАСС.

Ранее в Кремле не исключили вероятности встречи президента РФ Владимира Путина с главой канцелярии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И в Москве.

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