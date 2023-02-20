Крохотный акцент создает стиль: как сделать трендовый микроманикюр самостоятельно

Если раньше в моде был маникюр с достаточно объемными элементами, то теперь ему на смену пришел минималистичный дизайн. Достаточно добавить крохотную акцентную деталь, чтобы получился стильный и оригинальный нейл-арт. При этом достаточно скромный и не вычурный, который подходит как для офисно-делового, так и для повседневного стиля.

В стиле френча

Французский маникюр — это и есть воплощение минимализма. В классической вариации вы наносите нюдовую или розоватую основу, а кончик ногтя красите в белый цвет.

Если подобный дизайн кажется вам устаревшим или приевшимся, тогда поэкспериментируйте с другими цветами. Например, вы можете окрасить кончики в черный цвет и где-то нарисовать не одну, а две линии. Можете также нарисовать черные линии у основания ногтей (по технике перевернутого френча).

Окрасить кончики ногтей лаком серебристого цвета оттенка металлик — тоже хорошее решение, которое вполне соответствует новому микро-тренду.

Если вам нравятся более насыщенные цвета, тогда сделайте яркий френч, окрасив кончики в красный, желтый, голубой, фиолетовый и т. д.

С рисунками

В тренде также нейл-арт с геометрическими узорами. Здесь главное – избежать перебора, чтобы дизайн не получился слишком сложным.

Симпатично смотрится маникюр с лаконичными точками и полосками на ногтях. Обратите внимание, что на каждом ногте — свой элемент того или иного цвета.

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Можете составить геометрические фигуры с помощью темных страз. За основу берите лак нюдового или пастельного оттенка, чтобы точки были хорошо различимы.

Симпатично смотрятся одинаково расположенные тонкие линии черного цвета на основе нюдового цвета. Это хороший вариант для тех, у кого очень короткие ногти и нет возможности воспроизвести френч.

Можно нарисовать ломаные линии ногтями разных цветов. Например, красиво смотрится сочетание черного и золотистого лаков для ногтей.