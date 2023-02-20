 

Крохотный акцент создает стиль: как сделать трендовый микроманикюр самостоятельно

20.02.2023, 21:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Если раньше в моде был маникюр с достаточно объемными элементами, то теперь ему на смену пришел минималистичный дизайн. Достаточно добавить крохотную акцентную деталь, чтобы получился стильный и оригинальный нейл-арт. При этом достаточно скромный и не вычурный, который подходит как для офисно-делового, так и для повседневного стиля.

В стиле френча

Французский маникюр — это и есть воплощение минимализма. В классической вариации вы наносите нюдовую или розоватую основу, а кончик ногтя красите в белый цвет.

Если подобный дизайн кажется вам устаревшим или приевшимся, тогда поэкспериментируйте с другими цветами. Например, вы можете окрасить кончики в черный цвет и где-то нарисовать не одну, а две линии. Можете также нарисовать черные линии у основания ногтей (по технике перевернутого френча).

Окрасить кончики ногтей лаком серебристого цвета оттенка металлик — тоже хорошее решение, которое вполне соответствует новому микро-тренду.

Если вам нравятся более насыщенные цвета, тогда сделайте яркий френч, окрасив кончики в красный, желтый, голубой, фиолетовый и т. д.

С рисунками

В тренде также нейл-арт с геометрическими узорами. Здесь главное – избежать перебора, чтобы дизайн не получился слишком сложным.

Симпатично смотрится маникюр с лаконичными точками и полосками на ногтях. Обратите внимание, что на каждом ногте — свой элемент того или иного цвета.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями
“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой
Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Можете составить геометрические фигуры с помощью темных страз. За основу берите лак нюдового или пастельного оттенка, чтобы точки были хорошо различимы.

Симпатично смотрятся одинаково расположенные тонкие линии черного цвета на основе нюдового цвета. Это хороший вариант для тех, у кого очень короткие ногти и нет возможности воспроизвести френч.

Можно нарисовать ломаные линии ногтями разных цветов. Например, красиво смотрится сочетание черного и золотистого лаков для ногтей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03.22 / Назван витамин, замедляющий прогрессирование болезни Альцгеймера

24.12.21 / Скандалы: Наследство шамана

02.03.22 / О запрете «Эха Москвы» и «Дождя»

17.08.22 / Guardian – гостей британского правительства будут проверять по соцсетям

26.01.21 / В Госдуму внесён закон о запрете любого применения дронов гражданскими

05.10.22 / Как довести до идеала разные формы лица с помощью контуринга: техники и лайфхаки для начинающих

28.06.22 / Сожженного в печи Шатунова объявили живым: Вполне допустимо

08.01.23 / Личное: “Как насчет дома престарелых?”

18.02.22 / Алоизий Фоздайк о мировом сатанинском контроле

19.11.21 / Иван Сафронов вновь отказался от сделки со следствием по делу о госизмене

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика