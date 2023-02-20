Скинни и свободного кроя с байкерскими вставками: стильные советы модницам за 50, как носить джинсы весной

Наступает весенний сезон, когда модницам хочется освежить свой гардероб и подобрать новые, актуальные образы. Однако эксперты предлагают не забывать и о старых добрых джинсах различных фасонов. Вот какие советы о том, как носить джинсы женщинам в возрасте за пятьдесят, они дают.

С ярким пальто (на главном фото)

Джинсы – это не только летняя одежда, их женщинам за 50 можно носить в любое время года, в том числе и зимой, и весной. Если весной еще не установилась солнечная погода, для того чтобы сделать образ более радостным, предлагается надеть яркое пальто, например розового цвета. А можно также использовать яркий теплый свитер контрастного цвета и носить пальто нараспашку.

С тренчем

Без сомнения, это неподвластная времени комбинация, которая никогда не выходит из моды. Если вы хотите придать образу оттенок молодости, дополните его кроссовками и спортивной кепкой.

С дубленкой

Для первых весенних дней, когда еще довольно прохладно, идеальным вариантом будет сочетание белых джинсов с короткой дубленкой светлого оттенка.

С байкерскими вставками и косухой

Если не знаете, что надеть, чтобы выглядеть актуально, сочетайте свободные джинсы или джинсы с байкерскими вставками с простой футболкой, косухой и белыми кроссовками. Вы получите модный, универсальный и очень привлекательный внешний вид.

Скинни с длинным жакетом

Если вы после 50 лет хотите носить джинсы скинни, то стилисты рекомендуют сочетать их со строгим жакетом, длина которого ниже бедер, чтобы скрыть все возможные недостатки фигуры. Этот элегантный микс является подходящим для любого случая.

С джинсовой курткой

Без сомнения, джинсы весной отлично смотрятся в сочетании с джинсовой курткой того же оттенка.

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С жакетом из твида

Если вы хотите придать образу изысканности, то модные эксперты рекомендуют сочетать джинсы с коротким твидовым жакетом в стиле Коко Шанель и с блестящими лоферами.

С простым джемпером

Сегодня весьма актуальными для элегантных женщин являются лаконичные образы. Один из них – это сочетание свободных джинсов с обычным джемпером, в котором отсутствуют лишние детали. Данный лук также предполагает приглушенные тона, близкие по цветовой гамме.

В формате тотал-лук

Однотонные образы всегда выглядят весьма эффектно. Это касается и сочетания бежевого или белого верха с джинсами того же цвета. Обувь также должна быть подобрана соответствующего оттенка.

С блузкой, заправленной внутрь

Джинсы с завышенной талией отлично смотрятся в сочетании с заправленной внутрь блузкой. Это зрительно вытягивает силуэт, делая женщину более высокой и стройной.