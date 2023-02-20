Мнение: Бронепоезд Путина не поедет



Медвед и Обама, Москва, 2009

Интернет-зоилы теперь пишут, что на такой ход Байдена у Путина есть теперь только один способ ответить достойно: срочно сесть на свой бронепоезд, отправиться в Донецк и произнести оттуда своё Спаслание urbi et orbi (тем более, что ведь в соответствии с много раз измененной Конституцией Донецк теперь часть России, не так ли). К утру бы успел, хоть и на поезде – Донецк ведь недалеко.

Но он не поедет, конечно: во-первых, жители Донецка не прошли положенный двухнедельный карантин, а главное – его ж там Хаймарсами накроют.

В этом и разница.