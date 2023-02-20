Как сэкономить на обслуживании машины

Россияне стали покупать моторное масло через маркетплейсы, чтобы сэкономить на обслуживании автомобиля. Об этом рассказал владелец одного из центров выдачи заказов.

“Это связано с уровнем цен. В интернете стоимость ГСМ часто ощутимо ниже, чем в традиционных автомагазинах”, — цитирует специалиста “URA.ru”. Он отметил, что в некоторых случаях скидка на моторное масло, купленное через маркетплейсы, достигает 50%.