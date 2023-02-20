 

Южная Корея готовится к скорому запуску 6Gs

20.02.2023, 20:40, Разное
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На два года раньше графика K-Network 2030 власти Южной Кореи планируют запустить сотовую сеть шестого поколения. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий.

Правительство хочет сохранить позицию Южной Кореи как мирового лидера в области сетевой инфраструктуры, поэтому проект 6G проталкивается. Yonhap также заявил, что скорый запуск 6G будет способствовать восстановлению цепочек поставок электронных компонентов, а также созданию нового программного обеспечения. Yonhap сообщает, что правительство проводит технико-экономическое обоснование, чтобы определить возможность разработки проекта 6G. Ожидается, что его стоимость составит 481,7 млн долларов.

По данным аналитического агентства IPlytics, Южная Корея занимает второе место с 25,9% в патентах на 5G. На долю Китая приходится 26,8%. В следующем раунде технологических баталий по проектированию и разработке 6G власти Южной Кореи планируют иметь долю в 30%.


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