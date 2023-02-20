Atomic Heart стала одной из самых заказываемых игр в России в 2023 году

С момента выхода в 2023 году Atomic Heart является одной из самых заказываемых консольных игр в России. В подтверждение этого “Известия” приводят данные “М.Видео-Эльдорадо”.

10 февраля 2023 года “М.Видео-Эльдорадо” открыла предзаказы на диски “Атомного сердца”. По количеству предзаказов российский шутер обошел еще одну горячую новинку – Dead Space Remake. Однако он уступил “Наследию Хогвартса”, которое стало абсолютным хитом. Заметим, что физические копии Atomic Heart для PlayStation 4 и Xbox 5, а также Xbox Series X, S и Xbox Series X доступны для параллельного импорта в Россию с конца марта – начала апреля. В каждом случае игра будет полностью переведена на русский язык.

Российский шутер выйдет в цифровом виде на всех платформах с 21 февраля 2023 года. Официально Atomic Heart можно приобрести в РФ только через VK Play за 2,5-3,6 000 рублей.