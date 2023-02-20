Кабмин разрешил гражданам 19 стран выдавать визы на основании брони в отеле

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжении об утверждении списка из 19 стран, граждане которых получат право оформить туристическую визу в РФ сроком до 6 месяцев на основании брони отеля.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, в перечень таких стран входят Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Филиппины.

Ранее Иран заявил о готовности к безвизовому режиму с Россией.

До этого консульства стран Европы после отмены действия соглашения об упрощенном визовом режиме между Россией и ЕС прекратили выдавать россиянам шенгенские визы на срок больше года, оформляя визы лишь на период поездки.

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