Заседание СБ ООН по резолюции России по взрывам на «Северном потоках» назначили на вторник
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Запрошенное Россией заседание СБ ООН, посвященное вопросу о диверсии на «Северном потоке», назначено на вторник в 15.00 (23.00 мск).
Источник в ООН сообщил, что заседание по российской резолюции о взрывах на «Северных потоках» назначили на вторник 21 февраля в 15.00 (23.00 мск), передает РИА «Новости».
Ранее Россия представила проект резолюции Совбеза ООН по созданию международной комиссии для расследования диверсий на «Северных потоках». Россия запросила проведение Совбеза по ситуации с газопроводами на 22 февраля. Российский проект уже поддержал Китай.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет