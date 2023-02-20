 

Заседание СБ ООН по резолюции России по взрывам на «Северном потоках» назначили на вторник

20.02.2023, 20:36, Новости дня
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Запрошенное Россией заседание СБ ООН, посвященное вопросу о диверсии на «Северном потоке», назначено на вторник в 15.00 (23.00 мск).

Источник в ООН сообщил, что заседание по российской резолюции о взрывах на «Северных потоках» назначили на вторник 21 февраля в 15.00 (23.00 мск), передает РИА «Новости».

Ранее Россия представила проект резолюции Совбеза ООН по созданию международной комиссии для расследования диверсий на «Северных потоках». Россия запросила проведение Совбеза по ситуации с газопроводами на 22 февраля. Российский проект уже поддержал Китай.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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