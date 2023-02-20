В мире: Почему Байден предрек Украине «тяжелые годы»

Появляется все больше подробностей о приезде Джо Байдена в Киев. Сам визит, как выяснилось, был заранее согласован с Москвой в рамках «деконфликтинга». При этом организация поездки была настолько засекреченной, что журналистам пришлось сдать телефоны. Кроме того, Байден озвучил в Киеве несколько вещей, которые вызвали удивление в экспертной среде. Среди них – фантастическое количество танков, обещанных ВСУ.

Неожиданный приезд Джо Байдена в Киев активно обсуждается в западных СМИ. Как информирует издание Politico, изначальной целью лидера Штатов был визит в Польшу, где планировалась встреча с Анджеем Дудой. Более того, сотрудники Белого дома якобы отговаривали Байдена от выезда в Киев, но он настоял на своем, пишет Time.

Примечательно, что въезд Байдена на территорию Украины согласовывался с Москвой. Как информирует издание Associated Press, представители США и РФ обсуждали обеспечение «деконфликтности», «чтобы избежать любых просчетов, которые могут привести к прямому конфликту двух ядерных держав».

Позже эту информацию подтвердил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Мы уведомили Россию о том, что президент Байден отправится в Киев, за несколько часов до отправления в целях избежания конфликтной ситуации», – сказал он.

Также визит Байдена в Киев подсветил порядок работы Белого дома с журналистами. Вопреки всем заявлениям о свободе слова и информации, администрация Байдена потребовала от журналистов сдать телефоны и сохранять секретность, информирует New York Times. Кроме того, из-за Байдена силовики перекрыли большую часть центра Киева.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что тур Байдена начался с Михайловского собора. И это неслучайно. Во времена польского владычества над Киевом собор был отдан униатам. Позже, когда древняя столица вернулась под контроль русских, собор был реконструирован в стиле барокко и стал одной из визитных карточек Киева. В советский период Михайловский златоверхий был снесен. Его фрески и другие драгоценности, составлявшие наследие собора, «разъехались» по музеям Киева, Москвы и Петербурга.

Со временем собор восстановили, но передали раскольникам из «Киевского патриархата». Сейчас территория собора вместе с центральным комплексом зданий находится под контролем «Православной церкви Украины» – раскольничьей организации, созданной усилиями США и Константинопольского патриархата.

Также Байден посетил мемориал вблизи Майдана и Мариинский дворец – это еще одна визитная карточка Киева. Дворец построен при императрице Елизавете Петровне в 1744 году. Автором проекта выступил легендарный архитектор Бартоломео Растрелли. Позже Мариинский дворец считался резиденцией для посещающих Киев членов императорской семьи до 1917 года.

По итогам прогулок и переговоров Байден пообещал Украине не только «тяжелые дни, недели и годы», но и примерно 700 танков, тысячу бронемашин и тысячу артиллерийских систем, более 50 РСЗО, два млн снарядов и 500 млн долларов.

«Байден, судя по всему, решил подстраховаться, заговорив о тяжелых неделях и годах, которые ждут Украину. Он понимает, что украинский кризис может и не разрешиться до окончания его президентства. Кроме того, лидер США таким образом показал, что никакой личной ответственности за происходящее в Украине нести не намерен», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

«Стоит отметить, что Россия неоднократно признавала невозможность быстрого завершения конфликта на Украине. Правда, у Москвы и Вашингтона совершенно разное понимание целей и задач этого процесса», – заметил собеседник.

«В целом этот визит стал своего рода представлением для американцев и европейцев. И самый интересный сигнал заключается в том, что поездка Байдена была согласована с Россией. Это показывает достаточно высокую степень цивилизованности наших отношений с Вашингтоном. Все понимают, что наличие культуры диалога всегда лучше, чем ее отсутствие», – заключил Бордачев.

Несколько иначе на ситуацию смотрит политолог Дмитрий Дробницкий. Его словам, «Байден попытался снизить градус обеспокоенности европейцев и американцев нарастающей эскалацией украинского конфликта и риском Третьей мировой войны». «Если бы он пытался приободрить украинцев, он бы сказал фразу «победа близка». Но прозвучало обратное», – отмечает Дробницкий.

«Кроме того, слова о тяжелых днях, неделях и годах прозвучали не только в адрес украинцев, но и в адрес союзников США.

«Воевать предстоит долго, демократия стоит дорого», как бы говорит Байден. Это также сигнал о том, что президент США якобы держит руку на пульсе, все контролирует, а Украина остается в центре внимания западного мира», – отметил эксперт.

«Что же касается сигналов Кремлю, то их здесь не было. Возможно, они прозвучат во вторник, когда Байден выступит с речью в Польше. Однако я не ожидаю там чего-либо сверхъестественного и интересного, потому что тезисы для его речи готовит не Джейк Салливан, а Энтони Блинкен и Виктория Нуланд», – подытожил Дробницкий.

Вместе с тем, отдельного внимания заслуживает обещание Байдена передать Украине 700 танков. «Это громкое заявление, но даже западные аналитики не поняли, с чего вдруг президент США озвучил такую цифру. В последние недели лидеры стран НАТО называют разные цифры и разные сроки поставок танков, сколько их в итоге прибудет на Украину – загадка. Видимо, Байден это сказал в рамках старта своей предвыборной кампании и ради красного словца», – считает военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Названные Байденом цифры военной помощи огромны, отмечает военный эксперт Александр Шурыгин. Однако даже США не способны осуществить столь масштабные поставки в короткие сроки, потому что совершенно непонятно, где Штаты собираются взять, например, 700 танков, даже с учетом тех, которые находятся в Европе.

Например, расконсервация какой-то части машин из 3700 американских Abrams и доведение их до боевой готовности займет длительный период времени. Поэтому речь, вероятно, идет о создании графика поставок: определенное число машин будет поступать в ВСУ на протяжении, минимум, года. Работа с остальной техникой будет вестись по тому же плану.

Шурыгин предполагает, что одна из целей визита Байдена заключается во внушении украинцам уверенности в собственных силах. Цифры, которые озвучил президент США, фактически, являются лишь «расшифровкой» обещанного прошлой осенью «лэнд-лиза».

Но есть и другая версия. Возможно, Байден в очередной раз оговорился и назвал тот объем техники и боеприпасов, которые Запад уже поставил и поставляет в настоящее время. То есть речь идет о суммарных цифрах за год. Поэтому здесь стоит дождаться подробных комментариев от американской стороны.

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