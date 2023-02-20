Мнение: Изменение тактики мошенников, спрос на золото и почему не могут найти российские активы в Европе

1. Фальшивомонетчество и телефонное мошенничество сейчас на спаде. Однако другие виды финансового мошенничества в России, в первую очередь различные интернет-схемы, показывают рост (ссылка):



В 2022 году число мошеннических организаций в России выросло на 85 процентов, обнаружил Банк России. Об этом регулятор сообщает на своем сайте.

Количество таких компаний достигло почти пяти тысяч — из них две тысячи финансовых пирамид, что в 2,3 раза больше, чем в 2021 году, 1,2 тысячи нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг и 1,7 тысячи черных кредиторов (в 1,4 и 1,8 раза больше соответственно). Практически все организации обнаруживали жертв мошенничества в интернете.

За год Центробанк (ЦБ) возбудил более 100 уголовных дел в отношении злоумышленников, а также поспособствовал блокировке почти девяти тысяч сайтов и страниц в социальных сетях, используемых мошенниками.

В схемах обмана организации, как правило, принимали платежи в криптовалютах, использовали иностранные платежные сервисы. Также выманить деньги нелегальным способом злоумышленникам удавалось при помощи экономических игр.

В общей сложности в прошлом году россияне потеряли от вложений в финансовые пирамиды около пяти-шести миллиардов рублей, рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. В среднем граждане отдавали мошенникам по 50-100 тысяч рублей.

2. Россияне в прошлом году энергично скупали золото (ссылка):



В России спрос на золотые слитки и монеты в 2022 году вырос в пять раз по сравнению с 2021 годом. Об этом, ссылаясь на данные Всемирного совета по золоту, сообщила газета Financial Times.

Издание отмечает, что в России спрос на золото рос быстрее, чем в других странах. При этом в доле мирового спроса в прошлом году на Россию пришлось только два процента — лидерами по покупке этого металла стали Китай (на его долю пришлось 19 процентов спроса), Германия и Индия.<…>

Ранее в Минфине сообщили, что россияне с января по ноябрь прошлого года купили более 50 тонн золота в слитках — объемы впервые достигли таких цифр, до этого максимальные показатели были шесть-семь тонн.

3. Комментарий по поводу того, почему европейские банки никак не могут найти ¾ попавших под санкции российских активов (ссылка):

…давайте подумаем над вопросом, а за счёт чего банки вообще получают прибыль?

Чтобы её получить, они должны пустить деньги в оборот, выдавая кредиты крупным европейским корпорациям, среднему и мелкому бизнесу, фермерам и простым гражданам.

Ведь деньги, лёжа на счетах в банках, сами по себе не размножаются.

И вдруг некая Урсула фон дер Ляйен хочет вынудить эти банки срочно вынуть откуда-то 221,6 млрд долларов и отдать их… навсегда.

А теперь представьте себя на месте владельцев этих банков!

Во-первых, откуда им взять эти деньги, если они не лежат в сейфах, а выданы в виде кредитов или на них куплены ценные бумаги и акции?

Во-вторых, если они всё-таки смогут эти крупные суммы откуда-то аккумулировать и отдать, то лишатся ликвидности и понесут потери от недополученной прибыли — им не выплатят процентов, ведь деньги у них заберут не в виде кредита, а безвозвратно снимут со счетов, что вдобавок может подорвать и их стабильность.

В-третьих, после потери банками прибыли, от недополученных налогов пострадают и бюджеты тех стран ЕС, где они функционируют.

Поэтому европейские банкиры будут до последнего отбиваться от еврочиновников, удумавших отобрать у них огромную прибыль, ссылаясь на тайну вкладов, чтобы не понести такого колоссального ущерба.