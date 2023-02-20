Скандалы: Продавец счастья

Как бизнесмен Филяев заработал на лечении психоматикой 200 млн

«Любой диагноз, в том числе онкологический», — приглашает всех желающих на семинар в районе метро «Сокол» «психолог, онкопсихолог, кризисный психолог, член ОППЛ, супервизор, куратор онконаправления, преподаватель проекта» из команды бизнесмена Михаила Филяева. Мероприятие значится как благотворительный день, поэтому цена более чем символическая — 500 рублей.

Сам Филяев в конце февраля запускает свой очередной курс по личностному росту «Трансформация». 12 психологов его школы в течение месяца будут учить людей «адаптироваться к любым реалиям, личностно эволюционировать и становиться надёжной опорой для себя и своих близких». Слушателям обещают, что они будут «видеть «матрицу» сверху и управлять реальностью, временем и законами физики». Стоимость знаний — 80 тыс. рублей.

Мысли тело лечат

42-летний Михаил Филяев и его 38-летняя супруга Екатерина являются владельцами двух фирм, продающих различные тренинги и курсы по психологии. В основе их метода исцеления лежит так называемая психосоматика. Это когда причину всех болезней и бед человека связывают с его чувствами, переживаниями и отношением к жизни.

Преподаватели школы Филяевых считают, что реальное исцеление от болезней происходит не благодаря таблеткам или хирургическому вмешательству в организм, а вследствие изменения сознания пациента. Мол, голова лечит тело. Сам Филяев утверждает, что его эксперименты показали «революционные» результаты в отношении аллергии. Он упоминает также зрение, эндометриоз, бесплодие, лишний вес и десяток медицинских нозологий.

И, похоже, такая метода нашла своего благодарного слушателя: в 2021 году бизнес супругов только официально выручил 230 млн рублей.

Сейчас стоимость обучения на их курсах зависит от живого участия преподавателей центра: начинается с 15 тыс. рублей за несколько заранее записанных сотрудниками обучающих роликов и достигает 80 тыс. рублей за личное присутствие на тренингах основателя проекта. При этом его психологическое образование и подходы к работе у ряда специалистов академической школы вызывают вопросы.

Учителя, бизнесмены, писатели

Судя по словам самого Филяева, он имеет техническое образование — в 2003 году закончил МГТУ им. Баумана, получив специальность инженера энергетического машиностроения. Что такое психология как наука, узнал на курсах МВА («мастер делового администрирования» — курсы для руководителей, пришедшие к нам из США и Европы) в 2009 году, а спустя четыре года получил психологическое образование почему-то в непрофильной для психологов РАНХиГС. Судя по времени обучения, в вузе Филяев мог получить только степень бакалавра.

К этому моменту мужчина уже занимался бизнесом: ремонтировал бытовую технику, торговал, монтировал и налаживал промышленное оборудование. Одна из таких фирм приносила до 25 млн рублей выручки в год, но, похоже, ему хотелось большего.

В 2016 году Михаил Филяев запустил свой собственный проект по психологическому консультированию, в 2018 году появилась первая фирма, спустя два года — вторая. В это же время он якобы отучился в Германии, получив там степень PhD — доктора философии в сфере психологии, — которая с рядом допущений может приравниваться к российской степени кандидата наук. Впрочем, для того чтобы приравняться официально, обладателю PhD в России нужно пройти специальную процедуру нострификации. Почему бизнесмен не стал получать «кандидата» в России — загадка.

Екатерина Филяева по образованию экономист. В одном из роликов в Интернете женщина рассказывала, что с психологией столкнулась относительно недавно, в 2010-х, придя на тренинги к будущему мужу. Теперь помимо ведения общего бизнеса новоиспечённый тренер как ИП помогает желающим «распаковывать» события, проживать эмоции и определять приоритеты в жизни по цене 9 тыс. рублей за онлайн-консультацию и 15 тыс. за один личный приём.

Отдельной статьёй дохода супругов является продажа написанных ими, а также другими специалистами центра книг. Самая дорогая из них — авторства Екатерины Филяевой — 3500 рублей за экземпляр.

Подобный «бизнесовый» подход четы Филяевых к применению психологии привёл их к отличным финансовым показателям и заметному повышению уровня жизни. Лайф нашёл в собственности у Михаила Филяева несколько квартир, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге, загородные дома и участки земли на престижном рублёвском направлении Подмосковья и в Крыму.

Кроме того, супруги имеют в собственности около 50 кв. м сочинской недвижимости в одном из домов отдыха бизнес-класса, расположенном в элитном коттеджном посёлке Ручей Видный. Ещё недавно здесь им принадлежало около 200 квадратов, но по какой-то причине к лету 2021 года Филяевы избавились от большинства помещений. В Интернете Лайф обнаружил несколько объявлений о продаже апартаментов по этому адресу: например, за 119 квадратных метров продавец просит 35 млн рублей.

С автомобилями в семье тоже всё хорошо. Михаил сейчас ездит на новом кроссовере BMW X7, стоимость которого на рынке достигает 19 млн рублей. Недавно — буквально в один день — мужчина избавился сразу от двух авто: бизнес-седана BMW 6-й серии и минивэна Mercedes-Benz V-Klasse 250D, в котором катался меньше года. Стоимость подобной «сухопутной яхты» в зависимости от комплектации сейчас может доходить до 32 млн рублей.

Екатерина же пользуется серебристым купе Mercedes-Benz C-Klasse 200, в который она пересела после паркетника BMW X3. Кстати, у обоих супругов также есть по скромному французу Renault Duster, видимо, для поездок на природу.

От Снегурочки до коуча

При этом стоит понимать, что хорошо зарабатывают не только владельцы бизнеса, но тренеры в целом. Лайф просмотрел соцсети одного из коучей школы Филяевых — Екатерины Пыхаревой. Ещё несколько лет назад девушка бюджетно путешествовала по Европе, автостопом каталась в Санкт-Петербург, любила тусоваться в недорогих питейных заведениях, а параллельно работала барменом и Снегурочкой по новогодним праздникам. В 2016 году судьба свела её с Филяевым.

На одной из записей мастер-классов с участием Пыхаревой, сделанной в 2018 году, коуч признаётся, что не имеет специального образования и даже с трудом понимает, почему её пригласили преподавать. Впрочем, это не помешало ей вскоре стать индивидуальным предпринимателем, заниматься мастер-классами и тренингами и написать книжку по трансовым техникам.

Сейчас Екатерину Пыхареву не узнать: девушка открыла новый аккаунт в соцсетях, в котором предстаёт уже исключительно как деловая женщина, тренер школы психосоматики. А прошлым летом 33-летняя психолог купила паркетник Mercedes-Benz.

Почему эксперты бьют тревогу

Академическая наука уже третий год подгоняет депутатов Госдумы наконец доработать законопроект о психологической помощи гражданам России, который позволит отделить реальных специалистов-психологов от людей с корочками о профессиональной переподготовке, полученными после нескольких месяцев обучения в непрофильных заведениях. Вопрос стал особенно актуальным в связи с захлестнувшей страну волной инфоцыганства, продающего всевозможные рецепты счастья: тренинги личностного роста, курсы «единения с миром», «пути к богатству» и прочего.

По мнению целого ряда профессиональных специалистов, отрасль нуждается в жёстком регулировании, поскольку современные разнообразные коучи и тренеры с сомнительными образованием и методиками порой вместо исцеления занимаются созданием зависимости клиента от своего бизнеса и таким образом регулярно опустошают его кошелёк.

— Пока у государства нет понимания, что делать с «ненаукой», нет никакого запрета продавать ненаучные концепции, этим пользуется кто угодно, — рассказал Лайфу руководитель «Центра психологической безопасности» Арсений Постников. — В отношении Филяева мы видим, что в своей практике он смешивает множество различных концепций и психологических школ. Это вызывает вопросы, поскольку таким образом часто поступают либо шарлатаны, либо откровенные невежды. Но однозначно можно утверждать, что он «делает деньги» на своих клиентах.

Евгений Кузнецов

Оригинал материала: “Лайф”