Быстро и без “грязи”: как исправить ошибку в макияже с помощью скотча

Не всегда с первого раза получается нарисовать красивую ровную стрелку подводкой. При неудачной попытке возникает другая проблема: как убрать кривую линию так, чтобы не растереть косметику и чтобы не осталось темных пятен на коже? Ответ на этот вопрос знает тиктокер Хейли. Она поделилась лайфхаком, как быстро избавиться от неудачной стрелки.

Секунда — и готово

Хейли записала видео, где продемонстрировала, как легко и быстро можно исправить ошибку в макияже. Для начала она вооружилась подводкой.

Нарисовала кривую стрелку.

После этого взяла в руки обычный скотч, отрезала небольшой кусочек.

Приложила к неудачной стрелке, прижала пальцами, чтобы скотч плотно прилип к коже, после чего одним движением отлепила полоску.

Удивительно, но стрелка, нарисованная подводкой, отпечаталась, а точнее осталась, на липкой стороне скотча.

На коже не осталось ни следа.

И все же Хейли обработала тот участок возле внешнего уголка глаза губкой для макияжа, чтобы не было липкости после использования скотча.

Далее вновь вооружилась подводкой.

На сей раз девушке удалось нарисовать ровную и красивую стрелку, сделав макияж в виде кошачьего глаза.

Так что, если с первого раза вам не удалось провести аккуратную линию, теперь вы знаете, как исправить ситуацию.