Мнение: О явлении «сонного Джо» украинскому народу… Что говорят цифры и факты?

Новость дня — «внезапный» визит американского президента Джо Байдена в Киев, уже названный актом беспрецедентной решимости в поддержке Украины. Правда, по старому доброму правилу «хороший экспромт — это хорошо подготовленный экспромт», согласование этого визита с Россией длилось несколько месяцев в обстановке строжайшей секретности. Но всё равно медийный эффект удался.

По крайней мере, в соцсетях.

А что в реальной жизни?

Было много громких слов и пафосных заявлений, тьма тьмущая фоточек и мемасиков, а также «команда» ВСУ поспешить с успехами на поле боя.

И вот какие моменты нужно выделить.

Первое. Джо #Байден пафосно заявил в Киеве, что США «собрали коалицию наций от Атлантики до Тихоокеанского региона — это более 50 стран, помогающих Украине… беспрецедентной экономической, военной и гуманитарной поддержкой. Сильнейшие экономики мира собрались, чтобы перекрыть жизненные потоки российской экономики. Вместе мы собрали 700 танков и тысячи бронемашин, тысячу артиллерийских систем и более 2 млн артиллерийских боеприпасов, более 50 ракетных систем, средства ПВО».

Оставим за скобками, что основная часть этой «беспрецедентной поддержки» была взята со старых складов бывших стран-участниц Организации Варшавского договора и покупателей советского оружия. И к настоящему времени она по большей части уже уничтожена.

Когда же советские запасы оказались исчерпанными, начались проблемы. Украинские военные получат в апреле от стран Запада лишь 50 из 320 обещанных танков, пишет The Times, согласно сообщению «Рамблер». Дело в том, что некоторые европейские страны после громких обещаний поставить ВСУ наступательную бронетехнику… не смогли найти у себя исправные танки. Начав поиски, военные увидели, что на складах стоят неотремонтированные машины. А Штаты, например, и вовсе отложили свои поставки на 2024-2025 гг., при этом Германия вроде бы тоже решила притормозить, поскольку исправных машин у неё «самой не хватает». Таковы, значит, «беспрецедентные возможности» сильнейших экономик мира?

Второе. Хотя Джо Байден анонсировал новую помощь и новые #санкции, реальные возможности Запада уже не так велики, как год назад. Даже если снова и снова стрелять себе по ногам. В частности, #ЕС уже принял все основные санкции против России. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, «остаётся не так много вещей», которые ещё можно сделать. Например, как подсказывают некоторые, можно продолжить «отыгрываться на детях». В числе возможных мишеней 21-летний Даниил Соловьёв, занятый в модельном бизнесе в Лондоне, чей отец — Владимир Соловьёв. И хотя правильнее было бы папаше самому «вернуть домой» отпрыска, коль скоро так много грязи льётся в эфире его программ на релокантов, всё же небольшие пакости сановным детишкам — это как-то уже совсем мелко для огромной «коалиции наций от Атлантики до Тихоокеанского региона», нет? От него злодейств ждали, а он чижика съел… ©

Третье. По данным Associated Press, #США перед визитом Джо Байдена в Киев связывались с РФ, чтобы избежать конфликтных ситуаций между двумя ядерными странами. Издание сообщает, что согласно информации от источников в Белом доме, незадолго до этой поездки произошла «базовая коммуникация с российской стороной для обеспечения гарантий отсутствия конфликтных ситуаций», а также во избежание просчётов, которые могли бы привести к конфликту ядерных стран. Но сама поездка планировалась месяцами с привлечением Пентагона и спецслужб. А вояж в итоге продлился шесть часов под демонстративно включенные сирены воздушной тревоги (на самом деле, судя по сообщениям, не только ни одна ракета не была в этот период в небе над Украиной, но даже по всей линии боевого соприкосновения установилось относительное затишье).

И это, в общем, кладёт конец всем аналогиям и параллелям как со Второй мировой, так и с Великой Отечественной. Почему? Ну только представьте, как Рузвельт и Черчилль месяцами согласовывают с Берлином свой визит на Ялтинскую конференцию или, если угодно, Адольф Гитлер получает разрешение Иосифа Сталина посетить объект «Вервольф» под Винницей. Представили? Да, никакого воображения не хватит для такого. А если подобное всё же происходит в нынешней реальности, то значит, на деле имеет место «договорной матч», а вовсе не «экзистенциальная битва Света и Тьмы».

И вот это вот всё — есть то самое «сокрушение» России и #победа Украины?

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