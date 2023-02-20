Валерий Соловей: «В Киев вместо Байдена привезли двойника»

Политолог Валерий Соловей прокомментировал приезд президента США Джо Байдена в Киев. По словам эксперта, настоящий Байден остался в Вашингтоне и вместо него столицу Украины посетил его двойник.

«Президент США в Киев не приезжал. Это была хорошо подготовленная операция с участием очень похожего человека, – сказал Соловей. – Настоящий Байден большую часть времени проводит в подземном бункере в горах Аппалачи, опасаясь ядерного удара со стороны России. Он лишь изредка появляется на публике для выступлений в Сенате или Конгрессе США, и прибывает туда исключительно на поезде. Он очень боится за свою жизнь».

По словам эксперта, у американского лидера есть большой арсенал двойников для различных мероприятий.

«Их довольно много, так как Секретная служба хорошо заботится о сохранности первого лица. Всех двойников я не знаю, мне известно лишь о некоторых из них, которые чаще всего появлялись на публике: Дурачок, Оклахомец, Спотыкашка и Патриот, – уточнил политолог. – Все они живут в закрытом санатории на территории округа Колумбия под постоянным присмотром охраны. После выхода на пенсию бывшие двойники удачно выступают в шоу пародий на американских телеканалах».

—