“Родить собралась”: 39-летняя Бородина заговорила о беременности

Ксения Бородина вслед за своей лучшей подругой Ольгой Орловой, которая пару недель назад стала матерью, задумалась о беременности. Все из-за рубрики в ее личном блоге. В ней телеведущая отвечает на вопросы своих подписчиц, которые касаются всего на свете: от ресторана, где можно отметить День рождения, до отношения к любовницам.

Именно по последней тематике и был задан очередной вопрос. С одной из поклонниц Ксении Бородиной связалась любовница мужа, которая хотела сообщить о своей беременности. Отчаявшаяся девушка обратилась за советом, ведь не может пока понять, что ей делать и как пережить подобное предательство мужа.

Не пройдя мимо, 39-летняя Бородина заговорила о беременности разлучницы. Та мало того, что знала о наличии супруги, так еще и решила закрепить свое положение малышом.

“Родить собралась, чтобы наверняка”, – заявила Ксения Бородина.

Посоветовала она уступить мужа и попрощаться с ним, ведь бороться в такой ситуации не за кого. Ни муж, ни любовница, пришла к выводу Ксения Бородина, высокими моральными качествами не обладают, поэтому нужно как можно скорее отделаться и забыть о таким людях.