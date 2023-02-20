 

Состояние крайне тяжелое: измученному Костомарову поставили еще один страшный диагноз

20.02.2023, 19:23, Разное
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В течение месяца состояние 46-летнего олимпийского чемпиона Романа Костомарова то ухудшалось, то улучшалось, то снова ухудшалось. Спортсмен, угодивший в реанимацию с пневмонией 10 января, перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей. Как сообщали СМИ, фигурист лишился стоп и нескольких пальцев на руках.

Теперь поступила информация о том, что из-за отита, пневмонии и сепсиса у Костомарова развился вторичный менингит. То есть это еще один страшный диагноз, который поставили Роману. По данным телеграм-канала Mash, врачи пока не могут остановить заражение крови.

Сегодня Костомаров по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Олимпийский чемпион находится в медикаментозном сне, в крайне тяжелом состоянии, передает URA.ru. Издание “360” уточняет, что у спортсмена поражена четверть головного мозга и гематома в лобной доле.

Ранее появилась информация: Роман Костомаров не осознает, что с ним происходит. Лишившийся конечностей фигурист якобы пытался встать с кровати и сбежать куда-то. Доктор медицинских наук Жанна Гарданова объяснила психическое состояние спортсмена. Ее слова приводили “Дни.ру”.


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