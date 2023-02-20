Минниханов проводит встречи на международной выставке IDEX-2023

Пресс-служба главы российского региона сообщила, что президент Татарстана Рустам Минниханов посетил павильоны эмиратского холдинга Tawazun и Турецкой Республики на открывшейся в Абу-Даби международной выставке IDEX-2023.Согласно сообщению, Рустам Минниханов принял участие в открытии международной выставки IDEX-2023 в Абу-Даби по приглашению эмиратцев.Минниханов, в частности, посетил павильон эмиратского холдинга Tawazun, владеющего 36% ООО “Аурус”, которое отвечает за производство елабужских автомобилей.

Минниханов представил индустриальный парк, который позволит сконцентрировать оборонное производство в одном месте. Этот проект направлен на обеспечение инфраструктуры, необходимой для открытия подобных предприятий. По приглашению турецкой стороны Минниханов также посетил павильон Турецкой Республики, где была представлена разработка самолета. Турецкая сторона проявила интерес к сотрудничеству с Казанским вертолетным заводом. Чтобы больше узнать о потенциале индустриализации республики, глава Татарстана пригласил участников в KazanForum на Международный экономический форум “Россия – Исламский мир: KazanForum”.

С 1995 года предприятия Татарстана участвуют в выставке IDEX. Российско-эмиратские отношения укрепляются. Республика активно участвует в этой работе. Ключевым экономическим и торговым партнером республики являются ОАЭ. За последние девять месяцев товарооборот между ОАЭ и Татарстаном увеличился почти в пять раз и достиг 28,6 миллионов долларов.