 

Азаров и Решетников обсудили создание кластера беспилотной авиации

20.02.2023, 19:20, Разное
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Пресс-служба областного правительства пояснила в понедельник, что Максим Решетников, министр экономического развития, и Дмитрий Азаров (губернатор Самарской области) обсудили создание в регионе кластера беспилотных летательных аппаратов.

Дмитрий Азаров, губернатор России, в настоящее время находится в рабочей поездке в Москве. Согласно сообщению, глава региона обсудил создание в Самаре беспилотного кластера самолетов с Максимом Решетниковым, министром экономического развития России. В пресс-релизе говорится, что местное правительство и инвестор совместно работают над пилотным проектом, чтобы создать в регионе полный цикл производства беспилотных летательных аппаратов. Это включает в себя летные испытания, разработку и серийное производство. По словам Азарова, “самарские беспилотники будут использоваться во всех отраслях экономики, включая транспорт, а также для решения многих других задач”.

В пресс-релизе говорится, что в настоящее время проводятся летные испытания новых моделей БПЛА, а в ближайшем будущем планируется начать их серийное производство. В Тольятти будет располагаться производственная площадка по выпуску БПЛА. К этой работе будут привлечены ведущие университеты, которые уже имеют необходимые разработки, а также “Инжиниринг будущего” – образовательный и научный центр мирового уровня. На встрече также стало известно, что Министерство экономического развития готово поддержать создание в Самаре экспериментально-правового режима (ЭПР), чтобы разрешить эксплуатацию беспилотных авиационных систем. Соответствующие документы были подготовлены и направлены в заинтересованные федеральные ведомства.

Стороны также обсудили вопросы экономического развития Тольятти. Пресс-служба сообщает, что в октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин во время встречи дал поручения Азарову. Затем они были доработаны Азаровым и соответствующими ведомствами. Решетников консультировался с самарским губернатором.

Затем Азаров представил планы по строительству инфраструктуры для третьего этапа в особой экономической зоне “Тольяттис”. Это самая эффективная из всех трех зон. Решетников одобрил это предложение, сославшись на успех ОЭЗ предыдущих лет. Пресс-релиз цитирует слова Решетникова о том, что “новая очередь ОЭЗ откроет новые возможности для региона по привлечению инвестиций в приоритетные направления региональной экономики и позволит создать рабочие места”. По итогам встречи были достигнуты договоренности относительно развития инфраструктуры ОЭЗ. Затем регион подготовит кредитную заявку на получение инвестиционных бюджетных кредитов.


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